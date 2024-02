Landsleute illegal beschäftigt: Bauunternehmer in U-Haft

Ein Bauunternehmer und sein Bruder sitzen nach Durchsuchungen des Zolls im Kreis Böblingen in Untersuchungshaft. Der 40 Jahre alte Firmeninhaber soll sich illegal in Deutschland aufgehalten haben und stehe im Verdacht, mehrere Landsleute ohne Aufenthaltserlaubnis beschäftigt zu haben, teilte das Hauptzollamt Stuttgart am Donnerstagabend mit. Er habe einige seiner Mitarbeiter nicht zur Sozialversicherung angemeldet.

Am Dienstag seien unter anderem Arbeitnehmerunterkünfte und der Sitz der Firma durchsucht worden, hieß es. Dabei habe der Bruder des Firmenchefs einen gefälschten Ausweis vorgelegt. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen, er befinde sich in Untersuchungshaft - ebenfalls wie der Inhaber des Bauunternehmens. Die illegal Beschäftigten ohne Aufenthaltserlaubnis müssen Deutschland umgehend verlassen, wie es hieß. Sie sind ebenso wie der Bauunternehmer und sein Bruder albanische Staatsangehörige.