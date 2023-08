Egal ob Hitze, Dürre oder Hochwasser: Die meisten Landkreise in der Region sind nur teilweise auf die Auswirkungen des Klimawandels vorbereitet. Das geht aus einer gemeinsamen Befragung des NDR, WDR und BR sowie des Recherchenetzwerks Correctiv hervor, an die Schwäbische.de mit eigener Recherche angeknüpft hat.

Dabei wurden alle 400 Landkreise und kreisfreien Städte Deutschlands zu ihren bereits ergriffenen und noch geplanten Klima-Maßnahmen befragt. Vier Fünftel der befragten Verwaltungen machten Angaben.

Bei den Klimaanpassungsmaßnahmen geht es nicht darum, den CO2-Ausstoß zu senken oder einen Umstieg auf erneuerbare Energien voranzutreiben. Stattdessen zielen sie darauf ab, öffentliche Einrichtungen an den Klimawandel anzupassen und krisensicher zu machen.

Viele Maßnahmen sind voraussichtlich nicht zu finanzieren

Hierzu gab gut die Hälfte der Verwaltungen an, dass die erforderlichen Schutzmaßnahmen in den kommenden Jahren voraussichtlich nicht finanziert werden könnten. Ein weiteres Drittel geht davon aus, dass nur einige einzelne Maßnahmen umgesetzt werden können.

Auch im Südwesten gibt es großen Nachholbedarf. Lediglich der Landkreis Sigmaringen sticht positiv hervor und besitzt neben einem eigenen Klima-Etat auch ein beschlossenes Klimaanpassungskonzept. Dabei ist dieses durch das neue Klimaanpassungsgesetz von Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) zukünftig für alle Gemeinden verpflichtend.

Landkreis Sigmaringen hat die meisten Maßnahmen umgesetzt

Laut Umfragebogen und Eigenauskunft ist Sigmaringen auch der Landkreis in der Region mit den meisten umgesetzten Maßnahmen. Beim angrenzenden Bodenseekreis zeigt sich das entgegengesetzte Bild. Nur eine einzige Maßnahme ist dort angegeben - der Negativwert in der Region. Wie sich auf Nachfrage von Schwäbische.de herausstellt, liegt dem aber ein Missverständnis zugrunde.

Die Maßnahme - nämlich die Regelung der Wasserentnahme - ist die einzige, die vom Landkreis selbst durchgeführt wurde. Darüber hinaus hätten die Kreiskommunen aber bereits weitere Maßnahmen umgesetzt, sagt Pressesprecher Lars Gäbler. Der Umfang dieser Klimaanpassungsmaßnahmen könne vom Landratsamt aber "nur undifferenziert und nicht anhand konkreter Datenerfassungen eingeschätzt werden."

Der Landkreis Lindau hat keine Angaben gemacht.

Wie die anderen Landkreise dastehen und welche konkreten Maßnahmen sie bereits umgesetzt haben – hier im Überblick:

Hochwasser- und Starkregenschutz Hitze- und Dürreschutz Trinkwassermangel So bereiten sich die Landkreise vor

Der Hochwasser- und Starkregenschutz

Viele Gebiete im Südwesten Deutschlands sind hochwassergefährdet. Hier sind die Landkreise in der Region den eigenen Angaben zufolge grundsätzlich sehr gut aufgestellt.

Besonders gewappnet sind die Landkreise Ravensburg sowie der Ostalb- und Zollernalbkreis. Sie haben bereits alle in der Anfrage genannten Maßnahmen zur Hochwasser- und Starkregenvorsorge umgesetzt. Im Zollernalbkreis soll darüber hinaus in den nächsten fünf Jahren ein kommunales Starkregenmanagement erstellt werden.

Der Landkreis Ulm möchte in den nächsten fünf Jahren Talsperren beziehungsweise Hochwasserrückhaltebecken errichten. Der Landkreis Sigmaringen erachtet das als „nicht relevant“. Davon abgesehen haben die beiden Landkreise alle anderen erforderlichen Maßnahmen umgesetzt.

Im Landkreis Tuttlingen fehlt das Geld

Der stark von Hochwasser und Starkregen gefährdete Landkreis Tuttlingen hat ebenfalls einige Maßnahmen umgesetzt. Allerdings ist bislang noch nicht die Finanzierung geregelt, um Überflutungsflächen zu schaffen und Maßnahmen wie Aufforstung, Flächenentsiegelung und Gewässerrenaturierung umzusetzen.

Dies sei die Aufgabe der Kommunen, stellt Muriel Eikmeyer von der Pressestelle des Landratsamts klar. Der Landkreis beteilige sich nicht an der Planung und Ausführung von Klimaanpassungsmaßnahmen.

Doch die Kommunen sind klamm. So verhängte die Stadt Tuttlingen angesichts der finanziellen Schieflage erst kürzlich eine Haushaltssperre. In Trossingen rechnet Bürgermeisterin Susanne Irion bis zum Jahr 2025 mit einem Schuldenstand von über 40 Millionen Euro.

Alb-Donau-Kreis setzt auf Innovation

Der Alb-Donau-Kreis hat am Stehenbach und seinen Zuflüssen ein neuartiges Pegelmesssystem eingeführt. So sollen Anwohner zukünftig frühzeitig gewarnt werden, wenn dieser über die Ufer tritt.

"Nach Hochwasserereignissen durch Starkregenfälle im Sommer 2021 haben viele Kommunen verstärkt Vorkehrungen getroffen", führt eine Sprecherin des Landratsamts aus.

Der Dürre- und Hitzeschutz

Auch im Donautal, auf der Ostalb, in Oberschwaben und am Bodensee sind die Auswirkungen des Klimawandels schon jetzt spürbar.

Die beliebteste Maßnahme zum Dürreschutz ist der Anbau dürreresistenter Baum- und Pflanzenarten. Sechs von neun Landkreisen haben das bereits umgesetzt. Der Bodenseekreis will in den nächsten fünf Jahren nachziehen. Nur die Landkreise Ravensburg und Tuttlingen verzichten bislang darauf.

Der Landkreis Sigmaringen nimmt auch beim Thema Dürrevorsorge eine Vorreiterrolle ein. Zusammen mit dem Landkreis Ulm ist er der am heftigsten von der Dürre betroffene Landkreis in der Region. Der Boden ist durchschnittlich drei Viertel des Jahres komplett trocken.

Als Reaktion darauf hat der Landkreis Sigmaringen bereits Flächen entsiegelt, Fassaden begrünt sowie langsame Abflusssysteme auf- und schnelle Abflusssysteme zurückgebaut. Ein vom Umweltbundesamt empfohlener Hitzeaktionsplan soll folgen.

Ostalbkreis rechnet nicht mit mehr Hitzewellen

Im Ostalbkreis wurde dieser bereits umgesetzt - und das, obwohl der Landkreis der einzige in ganz Baden-Württemberg ist, der keine Anzeichen dafür sieht, dass Hitzewellen zukünftig zunehmen könnten.

Die Pressesprecherin des Landratsamts begründet das auf Nachfrage mit der ihrer Ansicht nach uneinheitlichen Definition des Begriffs: "Sind zwei bis drei Wochen Temperaturen über 30 °C schon eine Hitzewelle? Wir haben dies verneint und deshalb keine Zunahme von Hitzewellen prognostiziert."

Tatsächlich ist die Region im Vergleich mit anderen Regionen Baden-Württembergs bislang weniger stark von Hitzewellen betroffen. Doch auch im Osten Baden-Württembergs haben die Hitzetage deutlich zugenommen.

Hitzetage haben stark zugenommen

Im Bodenseekreis haben sie sich etwa verdreifacht: Waren es zwischen 1961 und 1990 durchschnittlich noch 3,3 Tage pro Jahr, wurden zwischen 2018 und 2022 durchschnittlich 10,1 Tage erfasst. Der stärkste Anstieg - nämlich um den Faktor 3,76 - wurde in diesem Zeitraum aber im Zollernalbkreis, dicht gefolgt vom Landkreis Ravensburg, registriert.

Im Landkreis Tuttlingen wurde bislang keinerlei Dürre- oder Hitzeschutzmaßnahmen umgesetzt. Dafür sind vier Projekte angedacht. Diese müssen allerdings noch finanziert werden - und das erscheint mittelfristig als unwahrscheinlich.

Der Trinkwassermangel

Der Wassermangel ist in der Region schon jetzt ein akutes Problem.

In fünf von neun Landkreisen (Biberach, Bodenseekreis, Ravensburg, Tuttlingen und Zollernalbkreis), sahen die Landratsämter keine andere Möglichkeit, als die Wasserentnahme aus den Gewässern zu verbieten. Bei Zuwiderhandlung drohen Bußgelder von bis zu 10.000 Euro oder sogar ein Strafverfahren.

Der Wassermangel ist vor allem für Fische und die Pflanzenwelt ein großes Problem. Langfristig stellt er aber auch eine Bedrohung für den Menschen dar. In Baden-Württemberg werden 70 bis 75 % des Trinkwassers aus Grundwasser gewonnen.

Ostalbkreis erwartet keinen Trinkwassermangel

Der Ostalbkreis sieht die Versorgung mit Trinkwasser in Zukunft als gesichert an. In der Land- und Forstwirtschaft werde man aber in Zukunft häufiger mit längeren Phasen geringer Niederschlagsmengen zurechtkommen müssen. Andere Teile der Gesellschaft seien "davon weniger betroffen", so die Pressesprecherin Susanne Dieterle.

Dementsprechend sind auf der Ostalb entsprechende Maßnahmen weder umgesetzt noch geplant. Allerdings wurde die Wasserentnahme zumindest eingeschränkt.

Für die Landkreise Sigmaringen und Tuttlingen wurden Vorhersagemodelle für die Entwicklung des Grundwassers entworfen. Im Landkreis Ulm ist das geplant. Am Bodensee haben Landwirte vereinzelt Wasserreservoirs angelegt.

So wird der Schutz gehandhabt

Zur Bewältigung der Folgen des Klimawandels haben die meisten Landkreise dafür spezialisierte Stellen geschaffen. Im Landkreis Biberach gibt es etwa eine Klimamanagerin. Darüber hinaus seien aber auch 25 Angestellte damit beschäftigt, Klimaanpassungen vorzunehmen, wie Philipp Friedel, Pressesprecher des Landratsamtes betont. So muss beispielsweise ein Förster dafür sorgen, dass der Wald an die veränderten Bedingungen angepasst ist.

Im Landkreis Ravensburg ist eine solche zentrale Stelle für Klimaanpassungsmaßnahmen nicht besetzt. Dort sind derzeit auch keine weiteren Maßnahmen geplant.

Bodenseekreis ist Pilotregion

Auch im Bodenseekreis gibt es eine solche Stelle bislang noch nicht. Wie Pressesprecher Lars Gäbler mitteilt, soll sich das aber zeitnah ändern. Bis zu fünf Personen sollen zukünftig mit Klimaanpassungsmaßnahmen betraut werden.

Außerdem ist der Landkreis Pilotregion für das Forschungsprojekt LoKlim (Lokale Kompetenzentwicklung für Klimawandelanpassung in kleinen und mittleren Kommunen und Landkreisen). Das Ziel des Projektes ist es, kleinere Landkreise und Kommunen bei der Entwicklung und Gestaltung von Projekten zur Klimaanpassung zu unterstützen.

Finanzierung steht auf wackligen Füßen

Oftmals hängt die Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen auch am Geld. So gehen die vier Landkreise Sigmaringen, Ulm, Biberach und der Bodenseekreis aktuell nicht davon aus, dass sie die notwendigen Maßnahmen finanzieren können. Nur der Ostalbkreis ist zuversichtlich, in Zukunft alle Maßnahmen finanzieren zu können.

Im Landkreis Tuttlingen und im Zollernalbkreis müssen allein die Gemeinden die Kosten tragen. Bis auf den Landkreis Sigmaringen finanziert der Rest der Landkreise die Maßnahmen aus einem Mix aus eigenen Mitteln, Mitteln der Kommunen und Fördermitteln.

Der Landkreis im Donautal finanziert seine Maßnahmen überwiegend aus Fördermitteln.