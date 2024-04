Der Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg (LNV) hat beim Verwaltungsgericht Stuttgart Klage gegen die Widerspruchsablehnung des Eisenbahn-Bundesamts (EBA) eingereicht mit dem Ziel, die Gäubahn von Stuttgart-Vaihingen bis zum Hauptbahnhof Stuttgart hinaus zu erhalten, bis die neue Gäubahnführung fertiggestellt ist. Voraus ging im Juni 2022 ein Antrag des LNV an das EBA auf eine entsprechende aufsichtsrechtliche Verfügung an die Deutschen Bahn (DB). Die DB beabsichtigte ursprünglich im Juli 2025 - wegen Verzögerung des Projekts S21 nun ab 2026 - eine langjährige Kappung der Gäubahn in Stuttgart-Vaihingen.

Ob die Kappung der Strecke „tatsächliche verstärkte Belastung der Natur und Umwelt“ - durch Verkehrsverlagerungen auf die Straße - habe, sei nicht nachgewiesen und könne, so das EBA, angesichts fehlender Antragsbefugnis des LNV auch dahingestellt bleiben. Der LNV und seine juristischen Berater teilen diese Ansicht des EBA nicht. Zu den Umweltauswirkungen verweist der LNV auf eine Berechnung des mit ihm kooperierenden Fahrgastverbande „Pro Bahn“. Diese ergibt durch die zu erwartende Abwanderung von Gäubahn-Fahrgästen auf die Straße jährliche Mehremissionen allein beim Treibhausgas CO2 von etwa 19.000 Tonnen.