Keine Steuererhöhung durch die Hintertür: Das hatten Land und Kommunen für die Reform der Grundsteuer zugesagt, die 2025 in Kraft tritt.

Wie andere Bundesländer will nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ auch Baden–Württemberg hierbei für Transparenz sorgen.

Wie weit die Umsetzung der Reform gediehen ist und wo es hakt - hier die wichtigsten Punkte im Überblick:

So weit ist die Grundsteuerreform bisher

Noch immer fehlen laut Umfrage der Deutschen Presse–Agentur deutschlandweit mehrere Millionen Grundsteuererklärungen. In den meisten Ländern liege die Quote der abgegebenen Erklärungen bei 90 Prozent — in Bayern mit 92,5 Prozent etwas höher, in Baden–Württemberg mit 86 Prozent etwas niedriger.

Das Land selbst habe inzwischen 95 Prozent seiner Liegenschaften veranschlagt, wie eine Sprecherin von Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) der „Schwäbischen Zeitung“ sagt. Wer seine Grundsteuererklärung für die Grundsteuer B noch nicht abgegeben habe, bekomme derzeit eine letzte Erinnerung vom Finanzamt. Verstreicht die darin gesetzte Frist erneut, würden die Werte von der Behörde geschätzt und es können Verspätungszuschläge anfallen.

Das planen andere Länder, um für Transparenz zu sorgen

Einige Bundesländer haben sogenannte Transparenzregister angekündigt. Dabei geht es um die Hebesätze der Städte und Gemeinden, die letztlich über die Höhe der Grundsteuer entscheiden.

Schleswig–Holstein etwa will laut Medienberichten aufschlüsseln, wie jede Kommune ihre Hebesätze festlegen müsste, um nach der Reform nicht mehr Grundsteuer einzunehmen als vorher. Niedersachsen erwartet von seinen Gemeinden, neben dem festgelegten Hebesatz auch den auszuweisen, der aufkommensneutral wäre.

Was plant Baden-Württemberg bei der Grundsteuer-Transparenz?

Das ist noch nicht klar. „Was die Darstellung der Hebesätze anbelangt, so werden wir als Land sicher in einer noch festzulegenden Weise für Transparenz sorgen“, sagt erklärt eine Sprecherin von Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) auf Anfrage.

Der Steuerzahlerbund fordert lange schon ein Transparenzregister, wie Landeschef Eike Möller betont. „Wenn wir das hätten, könnten die Bürger nachvollziehen, ob die Grundsteuerreform in ihrer jeweiligen Kommune aufkommensneutral eingeführt wird, oder ob sie erhöht wird.“

Auch die FDP verlangt „eine entsprechende Transparenzberechnung vom Finanzministerium, auch um die Kommunen hier zu unterstützen.“

So reagieren die Kommunen auf die Grundsteuer-Pläne

Susanne Nusser, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Städtetags, hatte die Aufkommensneutralität bereits im Frühjahr in der „Schwäbischen Zeitung“ in Frage gestellt.

Corona, Krieg in der Ukraine, Energiekrise, hohe Tarifabschlüsse und Inflation setzten viele Kommunen unter finanziellen Druck, sagt sie nun. „Wenn ich meine laufenden Ausgaben nicht mehr durch meine Einnahmen decken kann, brauche ich eine Lösung“, sagt Nusser.

Anders als etwa in Rheinland–Pfalz und Hessen können Südwest–Kommunen nicht einfach Schulden machen. „Deshalb müssen Kommunen an der Einnahmeseite drehen.“

Der Spielraum ist hier begrenzt, neben der Grundsteuer haben die Kommunen nur Einfluss auf Gewerbesteuer und eigene Beiträge und Gebühren. Auch ein Sprecher des Gemeindetags erklärt: „Das angestrebte Gesamtaufkommen wird sich auch zukünftig am Finanzbedarf orientieren müssen.“

Ein Transparenzregister zeige nur, welcher Hebesatz aufkommensneutral wäre — erkläre aber nicht, aus welchen Gründen eine Stadt den Hebesatz vielleicht erhöht, so Nusser. „Das ist meine Befürchtung, dass es an entscheidenden Punkten nicht transparent ist.“

Fraglich sei auch der Vergleichswert. Im Durchschnitt sind die Hebesätze in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Lag der Durchschnitt der 1101 Städte und Gemeinden im Land 2015 noch bei 348 Punkten, stieg dieser bis 2022 auf 368 Punkte.

Ein Gutes hätte ein Transparenzregister aber, so Nusser. Es würde aufzeigen, warum die Hebesätze gerade auf dem Land massiv steigen werden. Wegen der neuen Berechnungsmethode der Steuer muss dies allein schon deshalb passieren, um aufkommensneutral zu sein.

Wer zahlt mehr, wer weniger?

Das sei erst klar, wenn die Hebesätze stehen, hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) jüngst betont und von Briefen verärgerter Bürgerinnen und Bürgern berichtet.

1,7 Millionen hätten Widerspruch gegen ihre Steuerbescheide eingelegt. „Wie sinnvoll das ist, kann ich nicht abschätzen.“ Klar sei, dass es Verschiebungen gebe, die das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil ja im Sinne der Gerechtigkeit verlangt habe. Dieses hatte die bisherige Berechnung der Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt. „In Wirklichkeit haben viele, die jetzt mehr bezahlen müssen, viele Jahre zu wenig gezahlt“, so Kretschmann.

Das Bodenwertmodell in Baden-Württemberg , das lediglich den Bodenrichtwert und die Grundstücksfläche betrachtet, werde dazu führen, dass die Grundsteuer für unbebaute und große Grundstücke steige, sagt der Gemeindetagssprecher.

Gewerbeflächen würden tendenziell entlastet, obwohl es einen Steuerabschlag für Wohngrundstücke gibt. Diese würden dennoch mehr belastet, weil die Bodenrichtwerte in Wohngebieten tendenziell höher seien. Für Grundstücke in Altbaugebieten werde die Steuer stärker steigen als in Neubaugebieten.

Gibt es noch Ärger um die Bodenrichtwerte?

Der sei abgeklungen, da viele Gutachterausschüsse, die die Bodenrichtwerte erstellen, nachgebessert haben, sagt Nusser. Unmut gibt es aber weiter, wie Eike Möller vom Steuerzahlerbund betont. „Die Gutachterausschüsse arbeiten nicht einheitlich.“

Manche teilten etwa sehr lange Grundstücke in bebaubare und nicht–bebaubare Zonen ein, andere nicht. Das sei Streitpunkt einer der Klagen, die der Steuerzahlerbund mit anderen Verbänden gegen die Grundsteuer unterstütze.

Möller fordert daher, dass Bürger überall im Land die Möglichkeit haben sollten, ihre Einteilung beim zuständigen Gutachterausschuss über ein vereinfachtes Gutachten einholen zu können. In Stuttgart kostet dies um die 500 Euro.

„Ein volles Gutachten kostet schnell mehr als 1000 Euro“, sagt Möllers Vize Andrea Schmid–Förster. Es sei zudem nicht einzusehen, dass der Steuerbescheid nur korrigiert wird, wenn das Gutachten zu einem Wert kommt, der 30 Prozent vom ursprünglichen abweicht.

Wegen des Ärgers über die Arbeit mancher Gutachterausschüsse hat der Finanzexperte der CDU–Landtagsfraktion Tobias Wald einen Brief an die zuständige Bauministerin Nicole Razavi (CDU) geschrieben.

„Oft zeigen sich Probleme bei Grundstücken in Randzonen“, erklärt er — etwa am Waldrand, in steilen Lagen oder bei viel unbebaubarer Fläche. Er fordert, dass Gutachterausschüsse überall im Land eine kostenpflichtige Überprüfung des Bodenrichtwerts vornehmen müssen sollen. Eine Antwort steht noch aus.