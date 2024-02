Land fördert Freizeiten für belastete Familien: 700.000 Euro

Für besonders stark belastete Familien stellt das Sozialministerium für 2024 rund 700.000 Euro an Fördermitteln für Bildungsfreizeiten zur Verfügung. Sozialminister Manne Lucha (Grüne) sagte am Freitag in Stuttgart: „Familienerholung ermöglicht Familien gemeinsame positive Erlebnisse, stärkt ihren Zusammenhalt und erleichtert ihren Alltag auch unter schwierigen Bedingungen.“ Das Landesprogramm "Stärker nach Corona" setzt laut Mitteilung gezielt auf Angebote für Familien, die in ihrem Alltag besonders viel leisten müssen, beispielsweise Familien mit Kindern, die eine Behinderung haben, in denen ein Elternteil verstorben ist oder in denen ein Familienmitglied eine psychische Erkrankung hat. Insgesamt sollen im laufenden Jahr etwa 30 vom Land Baden-Württemberg geförderte Freizeiten für diese Zielgruppen stattfinden.