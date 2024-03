Lagerhalle in Balingen brennt komplett aus

Bei einem Brand einer Lagerhalle in Balingen (Zollernalbkreis) ist ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Bereits beim Eintreffen der Feuerwehr am frühen Montagmorgen stand die Halle komplett in Flammen, wie der Einsatzleiter der Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude übergreifen. Doch die Lagerhalle brannte komplett aus.

Nach Angaben der Polizei wurde durch das Feuer niemand verletzt. Zur Brandursache konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Bei dem Brand am Montag waren rund 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort.