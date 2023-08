Feuerwehreinsatz

Lagerhalle einer Recyclinganlage geht in Flammen auf

Appenweier / Lesedauer: 1 min

Ein Mitglied der Feuerwehr beim Löscheinsatz. (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild )

Auf dem Gelände einer Recyclinganlage im Ortenaukreis ist eine Lagerhalle in Flammen aufgegangen. Durch den Brand in Appenweier entstand am Donnerstagabend eine große Rauchwolke, wie die Feuerwehr mitteilte.

Veröffentlicht: 18.08.2023, 06:08 Von: Deutsche Presse-Agentur