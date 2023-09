Schulen

Länderübergreifende Zusammenarbeit bei Bildungsplattformen

Mannheim/Mainz / Lesedauer: 1 min

Stefanie Hubig (SPD), Bildungsministerin von Rheinland-Pfalz. (Foto: Andreas Arnold/dpa )

Rheinland–Pfalz und Baden–Württemberg haben sich auf eine Zusammenarbeit bei digitalen Bildungsplattformen für den Schulunterricht geeinigt. Die rheinland–pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) und ihre baden–württembergische Amtskollegin Theresa Schopper (Grüne) unterzeichneten am Donnerstag in Mannheim eine entsprechende Vereinbarung, wie das Bildungsministerium in Mainz mitteilte.

Veröffentlicht: 07.09.2023, 19:41 Von: Deutsche Presse-Agentur