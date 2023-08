Champions League

Kurz nach dem Karriereende: Petersen wird TV–Experte

Freiburgs Nils Petersen jubelt nach dem Spiel bei den Fans und wird verabschiedet. (Foto: Tom Weller/dpa )

SC Freiburgs Rekordtorschütze Nils Petersen feiert kurz nach dem Karriereende sein Debüt als TV–Experte. Der frühere Angreifer ist am Dienstag bei Prime Video für die Partie in der Qualifikation der Champions League zwischen Galatasaray Istanbul und Molde FK eingeplant, wie der Streamingdienst am Montag mitteilte.

Veröffentlicht: 28.08.2023