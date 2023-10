Kurioser Transfer: Basketballer Garrett zurück in die USA

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben den Vertrag von US-Basketballer Marcus Garrett nach nicht einmal einer Woche schon wieder aufgelöst. Der 24 Jahre alte Point Guard sei bereits in der vergangenen Woche in seine Heimat zurückgekehrt, teilte der Bundesligist am Dienstag mit.

Erst am vergangenen Mittwoch hatte der Club die Verpflichtung bis zum Sommer 2024 bekannt gegeben. Garrett hatte in der Saison 2021/22 zwölf Spiele für die Miami Heat in der NBA bestritten und wollte nun seine erste Station in Europa in Angriff nehmen. „Er bringt eine neue Dimension in unser Team, ist unfassbar vielseitig, kann defensiv vier Positionen verteidigen“, hatte Trainer Josh King geschwärmt.

Über die Gründe der Trennung machte der Club offiziell keine Angaben. Die Zusammenarbeit soll insbesondere an den Fitnesswerten des Profis gescheitert sein. „Da bringe ich auf dem Rad mehr als Garrett“, sagte der Vorsitzende Alexander Reil der „Bild“.