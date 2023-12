Schulen

Kultusministerium soll erste Vorschläge für neues G9 liefern

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Ein Schüler meldet sich, während die Lehrerin an die Tafel schreibt. (Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild )

Die Landesregierung will Anfang kommenden Jahres über die Umstellung auf ein neues neunjähriges Gymnasium in Baden-Württemberg beraten. Das Kultusministerium müsse jetzt konkrete Vorschläge für ein Konzept dazu machen, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart.

Veröffentlicht: 12.12.2023, 12:54 Von: Deutsche Presse-Agentur