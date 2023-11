Hinter den Glasscheiben tun sich Wimmelbilder auf. Verschiedene Welten, vom römischen Kastell über eine Großstadt, ein Prinzessinnenschloss, dann das Alte Ägypten und schließlich bis unters Meer. Die Hauptrollen in diesen Welten spielen 7,5 Zentimeter große Figürchen, rund 20.000 Stück sind es an der Zahl. Und jedes von ihnen trägt ein Dauerlächeln im Gesicht. Auf 1000 Quadratmetern breiten sich die kleinen Frauen und Männer aus, 100.000 Einzelteile ergänzen die kunterbunten Playmobil-Szenarien.

Was sich sonst in Kinderzimmern weltweit abspielt, ist für die Sonderausstellung „We Love Playmobil: 50 Jahre Spielgeschichte(n)“ ins Historische Museum der Pfalz nach Speyer gewandert. Der Titel macht den Anlass deutlich: Der runde Geburtstag von Playmobil naht.

2024 werden die Figuren aus Kunststoff schon seit 50 Jahren lächeln wie festgefroren. Playmobil, das ist Spielzeug für Generationen, Kult in Kinderzimmern eben. Trotzdem klagt das Unternehmen über wirtschaftliche Schwierigkeiten. Warum also sind die Kultfiguren in die Krise gerutscht?

Historie Die Anfänge von Playmobil Es war 1974, als die ersten Playmobil-Männchen das Licht der Welt erblickten. Hans Beck, Mustermacher beim Spielzeughersteller Geobra Brandstätter, hat sie entworfen. Für die Gesichter orientierte er sich am Logo der Firma, die ihren Sitz im fränkischen Zirndorf hat: Zwei Kinderköpfe mit großen Augen und einem lächelnden Mund. Die ersten „Klickys“, wie Beck die Figuren nannte, waren bewusst neutral gehalten. Erst Kopfbedeckungen und Zubehör machten sie zu Indianern, Bauarbeitern und Rittern ‐ damals noch mit unbeweglichen Händen.

Die großen Erfolge der Figuren

Horst Brandstätter als Chef des Unternehmens stellte das neue Systemspielzeug auf der Nürnberger Spielwarenmesse vor und stieß zunächst auf wenig Interesse. Erst am letzten Tag bestellte ein niederländischer Händler große Mengen. Der deutsche Fachhandel zog nach ‐ und die kleinen Männchen samt Zubehör in immer mehr Spielzimmer ein. Fast 50 Jahre später gibt es weiterentwickelte Figuren mit Händen, die sich drehen lassen; Frisuren, Bekleidung und Accessoires aus unzähligen Welten, die in die Vergangenheit eintauchen, in der Gegenwart spielen oder in die Zukunft blicken.

Würden sich alle Playmobil-Figuren der Welt an den Händen halten, könnten sie mehr als viermal die Erde umarmen. Mit all den Einfamilienhäusern, Polizeistationen und Pferdeställen ließen sich mehrere Großstädte bauen. Und: Das Spielzeug ist so stabil und langlebig, dass es oft auf Flohmärkten oder im Internet weiterverkauft wird. Eltern geben es an ihre Kinder weiter und werden dabei nicht selten sentimental.

Playmobil baut Stellen ab

Patriarch Horst Brandstätter führte das Familienunternehmen mit strenger Hand. Zu seiner Philosophie zählten die Produktion in Europa, die Absage an Lizenzierung populärer Kino-Charaktere und eine weitgehend gewaltfreie Playmobil-Welt. Nach seinem Tod 2015 wurde das Unternehmen in seinem Sinne als Geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG weitergeführt. „Die Firma ist mein Leben, und ich will optimale Voraussetzungen schaffen, dass sie nach mir lange Bestand hat“, sagte er einst.

Seine Söhne stiegen nicht ins Geschäft ein. Er habe Angst, „dass Unruhe aufkommt, wenn die Kinder das Sagen haben. Erst recht, wenn’s zwei Charaktere sind: Die streiten sich, haben unterschiedliche Auffassungen. Das Risiko gehe ich nicht ein.“

Vor jeglichen Problemen bewahrt hat das die heile Playmobil-Welt dennoch nicht. Anfang Oktober wurde bekannt, dass der Mutterkonzern bis 2025 weltweit rund 700 Stellen abbauen wird, davon rund 370 in Deutschland. Als Begründung führte man die schwierige wirtschaftliche Lage an. Die Marke spüre die Nachwirkungen der Pandemie ‐ und das, obwohl die Branche doch zu den Gewinnern der Corona-Zeit zählt.

Schlechtes Betriebsklima im Unternehmen verantwortlich für Misserfolg?

Doch Playmobil steht nicht alleine da mit den Problemen. Auch der traditionsreiche Spielwarenhersteller Haba aus Oberfranken ist tief in die Krise gerutscht und hat im September Insolvenz angemeldet. Fast 700 von 1700 Stellen will das Unternehmen, das für sein hochwertiges Holzspielzeug bekannt ist, streichen, der Bereich Kinderkleidung wird eingestellt. Also, läuft da generell etwas schief beim Spielzeug „Made in Germany“?

Bei Playmobil findet keine Mitbestimmung statt. Erst aus der Presse haben die meisten Beschäftigten von dem geplanten Stellenabbau erfahren. Gewerkschaft IGBCE

In Medienberichten und aus internen Kreisen heißt es, im Fall von Playmobil hätten die chaotische Unternehmensführung seit Brandstätters Tod und ein immer wieder neu besetztes Management zu den Schwierigkeiten geführt. Ein Sprecher der Gewerkschaft IGBCE kritisiert außerdem: „Bei Playmobil findet keine Mitbestimmung statt. Erst aus der Presse haben die meisten Beschäftigten von dem geplanten Stellenabbau erfahren.“

Unter den Beschäftigten herrschten Unmut, Empörung und Angst, es mangele an Wertschätzung. Auf der Internetplattform Kununu, auf der Arbeitgeber bewertet werden können, kommt Playmobil auf durchschnittlich 2,9 von 5 Punkten, Mitarbeiter und Bewerber schreiben anonym von einem „schlechten Betriebsklima“ und „fehlender Führungskompetenz“. Es rumort also schon länger.

Eingeschränkte Produktion, dafür zahlreiche Figuren ausgestellt

Björn Seeger, Sprecher der Geobra Brandstätter Stiftung, sagt: „Wir haben in den vergangenen beiden Jahren deutlich an Umsatz eingebüßt. Hohe Inflation, explodierende Energiepreise, stockender Konsum und schwächelnde Weltkonjunktur belasten die meisten Unternehmen.“ An den Standorten Zirndorf und Dietenhofen werde man Stellen in der Produktion, der Logistik und der Verwaltung abbauen. „Der Grund liegt auf der Hand. Wenn wir weniger verkaufen, müssen wir auch weniger produzieren.“

Von den negativen Schlagzeilen rund um den Konzern ist in Speyer nichts zu spüren, hier ist die Spielwelt noch heil. Kinder und Erwachsene stehen staunend vor den 20 Schaukästen, die jeweils ein Thema behandeln. Wer will, kann sich hier in einem detailreich aufgebauten Feenreich verlieren, in eine Gruselwelt abtauchen oder den Zirkus bestaunen. Konzipiert wurde die Ausstellung, die noch bis September 2024 läuft, von Playmobil-Markenbotschafter Oliver Schaffer.

Er nutzt Teile aus allen fünf Playmobil-Jahrzehnten, mischt verschiedene Sets und gestaltet neu. Seine Sammlung ist riesig: In seinem Hochregallager bewahrt Schaffer 400.000 Figuren und drei Millionen Einzelteile in thematisch sortierten Boxen auf. Auf die Frage, was der ehemalige Musicaldarsteller an Playmobil so liebt, antwortet er mit einem Lachen: „Alles.“

Spielen zur „digitalen Entgiftung“

Denn Playmobil, das bedeutet eine kleine Theaterbühne aufzubauen, auf der „die große Welt im Kleinen nachgespielt wird“, wie es Steffen Kahnt vom Bundesverband des Spielwaren-Einzelhandels formuliert. Dabei bereiten sich die Kinder auf das Leben vor ‐ umso wichtiger in einer Zeit, in der Bildschirme „eine extrem große Sogkraft“ haben. So sieht das auch Jens Junge, Spielforscher am Institut für Ludologie in Berlin. Er spricht gar von einem „Modell zur digitalen Entgiftung“. Viele Eltern wüssten das zu schätzen.

Playmobil kann dabei helfen, Kinder von Computer- und Fernsehbildschirmen wegzulocken. (Foto: Thomas Frey )

Und trotzdem gibt es ja diese altbekannte Glaubensfrage, die seit vielen Jahren in Kinderzimmern und an Küchentischen diskutiert wird: Playmobil oder Lego? Was ist das bessere Spielzeug?

Lange keine lizenzierten Produkte

Die Antwort darauf hat Jens Junge nicht. Aber der Spielforscher weiß, was Lego unternehmerisch besser gemacht hat. Während Konkurrent Lego bereits seit Langem lizenzierte Produkte etwa aus dem Star-Wars-Universum verkauft, sei Playmobil mit dem VW Bulli oder Asterix und Obelix „fast zehn Jahre zu spät eingestiegen“. Spielzeug, das dank gesicherter Rechte bestehende Marken oder Charaktere nachahmt, ist gerade bei Erwachsenen beliebt. Das ist für den Spielforscher eine der vielen Stellschrauben, an denen es Playmobil verpasst habe, rechtzeitig zu drehen.

Aus Misserfolgen müssen jetzt die richtigen Lehren gezogen werden. Steffen Kahnt

Doch sowohl Steffen Kahnt vom Spielwaren-Verband als auch Spielforscher Jens Junge sehen Potenzial in der Zukunft der fränkischen Spielzeug-Marke. „Aus Misserfolgen müssen jetzt die richtigen Lehren gezogen werden“, sagt Kahnt. Junge findet, dass „giftige Strukturen in der Unternehmenskultur“ überwunden werden müssen. Sie seien hinderlich für kreative Produktideen.

Neue Strategien geplant

Dass Playmobil bereits dabei ist, neue Strategien umzusetzen, kleidet Seeger von der Geobra Brandstätter Stiftung in marketing-taugliche Sätze: „Wir freuen uns sehr auf das 50. Jubiläum und werden unsere treuen Kundinnen und Kunden das ganze nächste Jahr mit neuen Produkten, innovativen Ideen und spektakulären Kooperationen überraschen. Dafür stellen wir derzeit viele wichtige Weichen.“ Konkreter wird er nicht.

Während die Kinder in der Ausstellung am liebsten ihre Zeit an den Spielstationen verbringen, bestaunen die Erwachsenen die Schaukästen umso länger. Eine Oma, die mit ihren beiden Enkelinnen da ist, steht ehrfürchtig vor dem großen Zirkus. „Da kommen Erinnerungen hoch“, sagt sie. Ihre Tochter, heute 42 Jahre alt, hat als Kind viel mit Playmobil gespielt. „Da müssen wir mal wieder den Dachboden durchforsten“, fügt die Oma lächelnd hinzu.

Retro-Charme von Playmobil

Es ist der „Retro-Charme“, den auch Künstler Oliver Schaffer schätzt. Die meisten Figuren haben noch die Original-Gesichter aus den 1970ern, das Original-Playmobil-Lächeln. „Es muss sich nicht immer alles verändern“, findet er.

Seine Sätze unterstreichen das Gefühl, das beim Schlendern durch die Ausstellung aufkommt. In all den analogen Schaukästen gibt es so viel zu entdecken, so vieles wiederzuerkennen aus der eigenen Kindheit. Und für die Kinder so vieles zu lernen, wenn man in Fantasiewelten und alte Reiche eintaucht.