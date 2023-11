Es ist kalt auf dem Säntis, richtig kalt an diesem Oktobertag. Das macht schon die Tafel unten an der Talstation klar: ‐2 Grad, gefühlt sollen es sogar ‐8 Grad sein, steht dort. Durch die Seilbahn pfeift ein eisiger Wind und die Gondel wackelt auf ihrem Weg hinauf Richtung Bergstation. Oben auf 2502 Metern Höhe angekommen liegt sogar eine dünne Schneeschicht auf dem felsigen Massiv. Der ansonsten so beeindruckende Panorama-Ausblick auf die Schweiz, Deutschland, Österreich und den Bodensee lässt sich von der Bergstation aus aber nur erahnen. Denn eine dicke Nebeldecke umhüllt den Säntis, den höchster Berg der Ostschweiz ‐ der vergangenes Wochenende zum vierten Mal Treffpunkt für die sogenannte „Kolumination“ war.

Auf dem Gipfel des Säntis ‐ im kuschlig durchwärmten Veranstaltungsraum auf der Bergstation ‐ treffen sich die besten deutschsprachigen Kolumnisten und präsentieren ihre Kunst. Als „Festival der Worte“ will die „Kolumination“ die Bedeutung der geschriebenen und gesprochenen Kolumne für die Meinungsbildung würdigen und fördern.

Große Namen der Szene dabei

Mittlerweile ist die Veranstaltung das führende Kolumnisten-Treffen im deutschsprachigen Raum, und in dieser Form wohl auch die einzige. Hier kommen in luftiger Höhe Journalisten und Publizisten aus der Schweiz, Österreich und Deutschland zusammen, tragen ihre Texte vor und tauschen sich über ihre Zunft aus.

Und auch in diesem Jahr sind große Namen der Szene dabei: Etwa Rainer Hank, Leiter des Wirtschaftsressorts der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. Woche für Woche reflektiert er in seiner eigene Kolumne „Hanks Welt“ ganz subjektiv das Geschehen in Wirtschaft, Politik und Kultur.

Oder auch der Schweizer Journalist Kurt Werner Zimmermann, seit vielen Jahren Kolumnist in verschiedenen Schweizer Zeitungen wie etwa der „Weltwoche“. Nicht zuletzt auch Harald Martenstein, jahrelang schon Kolumnist für die bekannten deutschen Zeitungen „Die Zeit“ und „Die Welt“. Martenstein versteht sein Handwerk und hat mehrere Journalistenpreise abgesahnt, wie den Egon-Erwin-Kisch-Preis oder den Henri-Nannen-Preis. Vergangenen Freitag kam ein weiterer dazu: Der „Preis der Kolumination“.

Warum es die Veranstaltung gibt

Doch vor der Preisübergabe zeigen viele andere Kolumnisten auf dem Säntis ihr Können. Während draußen die Kälte die Bergstation fest eingenommen hat, sorgen drinnen warme Worte für Unterhaltung und regen zum Nachdenken an. Nur etwas lauter müssen die Kolumnisten hin und wieder in ihre Mikrophone sprechen, um gegen den Wind, der durch die Fenster pfeift anzukämpfen. In den vorgetragenen Texten geht es mal um die große Politik, dann um den Sinn des Lebens oder einfach nur um lustige Anekdoten aus dem Alltag der Kolumnisten.

„Kolumnen sind ganz spezifische Auseinandersetzungen mit gesellschaftlichen Herausforderungen“, sagt Hans Höhener. Er ist Präsident des Vereins „Kolumination“, der die gleichnamige Veranstaltung seit 2019 verantwortet. Kolumnen würden Platz schaffen, frei nachzudenken. „In der Kolumne darf man offen schreiben und gerne auch mal provozieren. Das begeistert so an dieser journalistischen Stilform“, betont Höhener.

Der Säntis als perfekter Ort

Kolumnen sind zudem breit gefächert: Es gibt Glossen, politisch zugespitzte Artikel, trockene Analysen, theoretische Abhandlungen oder humorvolle Anekdoten ‐ und das zu allen Themen oder Alltagssituationen. „Die Kolumne als personifizierte Meinungsäußerung trägt sozusagen auch zur Meinungsbildung der Menschen bei“, sagt Höhener. Und das sei gerade in diesen Zeiten voller Fake-News sehr wichtig, weil die Kolumne ein Stück weit auch für Glaubwürdigkeit in der angezählten Medien-Branche stehe.

Deswegen sei das Treffen der Publizisten auf dem Säntis auch eine sehr bedeutsame Veranstaltung, erklärt Höhener. „Hier findet ein kultureller Austausch statt zwischen den bekanntesten deutschsprachigen Kolumnisten. Das ist einzigartig.“ Höhener selbst hatte mit zwei Freunden vor rund fünf Jahren die Idee, ein solches Treffen zu organisieren. Warum auf dem Säntis? „Weil es der perfekte Ort dafür ist. Man sieht vom Gipfel aus in die Schweiz, nach Österreich und nach Deutschland. Der Ausblick zeigt schon, dass es darum geht Grenzen zu überwinden, sich auszutauschen und sich so zu bereichern“, erklärt der Vereinspräsident.

Martenstein als Preisträger

Eine weitere Besonderheit von Kolumnen: sie sind in der Regel recht kurz. Das bedeutet für die „Kolumination“, dass das Publikum mehrere Texte zu hören bekommt, ehe sich abends beim Essen der Preisübergabe zugewandt wird ‐ und damit dem großen Moment des Harald Martenstein.

Der langjährige Kolumnist ist über seine Ehrung gerührt: „Ich freue mich riesig über diese Auszeichnung. Denn ich schätze die ganze Veranstaltung, das Konzept und den Ort hier oben auf dem Säntis sehr“, betont Martenstein bei der Preisübergabe. Dann legt er los und liest vier seiner hunderten Kolumnen vor, die er mittlerweile geschrieben hat. Und er zeigt vor allem die Bandbreite der Themen, die in der journalistischen Stilform untergebracht werden können.

Vielfalt an Themen

Zuerst reflektiert Martenstein auf humorvolle Art seinen eigenen körperlichen Verfall und zunehmende Schwerhörigkeit, dann befasst er sich mit dem ethisch schwierigen Thema, Eizellen einzufrieren, um am Schluss auch noch über die richtige Sprache im Umgang mit Flüchtlingen nachzudenken. „Alles ist möglich“, sagt Martenstein. „Das ist das schöne an der Kolumne: Es ist die freiste Form im Journalismus.“

Frei sei auch fast immer die Auswahl seiner Themen, „nur ein bis zwei Mal im Jahr will die Redaktion, dass ich über ein bestimmtes Thema schreibe“, betont der Publizist und die Ideen für seine Kolumnen gehen ihm bislang jedenfalls nicht aus. „Im Prinzip sind meine Kolumnen ein Stück weit meine Lebenschronik: Ich schreibe über das, was in meinem Leben passiert“, so Martenstein. Und gerade passiere eben noch sehr viel. Seine Lieblingsthemen sind im Übrigen Erlebnisse mit seinen Kinder, das Älterwerden und das Gendern.

Martensteins Kolumne und Keinohrhasen

Gerade wenn Martenstein über politisch aufgeheizten Themen schreibt, die in der Gesellschaft polarisieren, „wird es immer genug Leute geben, die eine andere Meinung haben und mich kritisieren“, sagt er. Durch soziale Medien bekämen viele Schreiber teilweise Angst, wenn sie ihre eigene Meinung publizieren. „Ich bin allerdings relativ angstfrei. Der erste Shitstorm ist immer der heftigste, ab dem dritten ist es gar nicht mehr schlimm“, betont Martenstein. Er habe schon ein paar solcher Shitstorms hinter sich.

Ob er mit seinen Kolumnen schon etwas bewirkt hat? „Naja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Worte wirklich so viel Macht haben“, sagt er. Seine Kolumnen seien schließlich nicht Luther Thesen, sondern sollen unterhalten und zur Meinungsbildung beitragen. Eine Sache fällt Martenstein dann aber doch noch ein. „Wegen mir wurde die Altersfreigabe für den Film „Keinohrhasen“ von Til Schweiger erhöht“, erzählt er.

Martenstein habe den Film damals mit einem Sechsjährigen geschaut und in einer Kolumne darüber geschrieben, dass er wegen der vielen Sexszenen dem Kind einiges zu erklären hatte. „Danach ist das Alter des Films auf 12 Jahre hochgesetzt worden. Wenn man so will, war das fast das einzige, was meine Kolumnen wirklich bewirkt haben“, sagt Martenstein und lacht.

Geld fehlt für kommende Kolumnisten-Treffen

Aber ihm geht es vor allem um kurzweilige Unterhaltung, das kommt auch beim Publikum der „Kolumination“ an. Dass die Veranstaltung im kommenden Jahr nochmals stattfinden wird, ist aktuell unsicher. Die Stiftungsgelder, mit denen sich die „Kolumination“ finanziert, laufen aus. Man versuche, Geld zu sammeln, um das Treffen auch 2024 wieder zu veranstalten, versichert Präsident Hans Höhener. Preisgewinner Martenstein fände, wie so viele andere Kolumnisten auch, dass es „sehr schade wäre, wenn das nächstes Jahr nicht mehr klappen würde, weil es einfach so ein toller Austausch hier ist.“

Nach dem Vortrag seiner Kolumnen ist der erste Tag der „Kolumination 2023“ vorbei ‐ und die Seilbahn bringt die Gäste von der Bergstation wieder zurück ins Tal. Es ist immer noch kalt und zugig. Aber immerhin hat sich der dichte Nebel aufgelöst, der den Säntis den ganzen Tag über eingeschlossen hatte. Jetzt auf der Fahrt nach unten sieht man ein Lichtermeer in der Nacht ‐ und kann endlich auch über die Grenzen hinweg den Bodensee, Deutschland und Österreich erkennen. Ein einzigartiges Panorama auf dem Säntis, bei dem sich ein zufriedenes Gefühl der Freiheit breit macht ‐ ganz ähnlich wie beim Schreiben einer Kolumne.