Zum 500. Jubiläum des Bauernkriegs plant Baden-Württemberg in den kommenden beiden Jahren eine Große Landesausstellung. Neben der Ausstellung „Protest! Von der Wut zur Bewegung“ im Alten Schloss in Stuttgart mit begleitender Kinderausstellung namens „Zoff“ wird das Kloster Bad Schussenried zweiter zentraler Ausstellungsort sein.

Die kulturhistorische Präsentation in Bad Schussenried trägt den Namen „Uffrur! Utopie und Widerstand im Bauernkrieg 1524/25“. „Wichtige Schauplätze waren in Oberschwaben“, erklärt Kulturstaatssekretär Arne Braun (Grüne) am Dienstag in Stuttgart zur Entscheidung für Bad Schussenried. „Deshalb wollen wir da präsent sein.“ Acht historische Figuren sollen hier dank künstlicher Intelligenz die Besucher über ihr Leben und Wirken während des Kriegs informieren und durch die Ausstellung begleiten. „Auch zwei Frauen sind dabei“, sagt Braun ‐ was wegen der Quellenlage, die geschichtlich fast immer aus der Sicht von Männern erzählt wird, nicht einfach gewesen sei.

Ausstellung in Schussenried erst 2025

Während die Ausstellungen in Stuttgart im Herbst 2024 die Türen öffnen, ist die in Bad Schussenried für April 2025 geplant. Christina Haak, Leiterin des Württembergischen Landesmuseums, bezeichnete den Bauernkrieg als erste Massenbewegung in der deutschen Geschichte und als erster Aufstand für universelle Freiheitsrechte.

Eine mobile Ausstellung soll das Jubiläum zudem an dessen zentrale Austragungsorte bringen. 20 Stationen sind geplant ‐ unter anderem in Weingarten und Baltringen/Laupheim. Geplant sei zudem, auch mit Ländern wie Bayern, Thüringen und Sachsen zu kooperieren, wo der Bauernkrieg ebenfalls stattgefunden habe. Die Kosten von sieben Millionen Euro tragen laut Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) Land, Bund und Sponsoren.