Diebstahl

Kuchenklau: Polizei erwischt gesuchten Mann in Basel

Basel / Lesedauer: 1 min

Ein von der Polizei gesuchter Mann hat an einem Bahnhof im schweizerischen Basel ein Stück Kuchen geklaut — und ist durch die Tat erwischt worden. Gegen den 58–jährigen Deutschen war zuvor eine Einreisesperre verhängt und eine 75–tägige Haftstrafe ausgeschrieben worden, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit in der Schweiz am Donnerstag mitteilte.

Veröffentlicht: 07.09.2023, 11:15 Von: Deutsche Presse-Agentur