KSC ohne Stindl gegen Kaiserslautern — Rossmann fehlt sicher

Ex–Nationalspieler Lars Stindl wird nicht rechtzeitig fit werden, um für den Karlsruher SC in der Startformation gegen den 1. FC Kaiserslautern zu stehen. Der 35 Jahre alte Offensivspieler unterzog sich nach einer Handverletzung einer Operation und trainierte bislang nur individuell, teilte Coach Christian Eichner vor dem Südwest–Duell der 2. Fußball–Bundesliga am Samstag (13.30 Uhr/Sky) mit. „Bei Lars Stindl sieht es zur Stunde so aus, dass er nicht dabei sein wird — zumindest nicht von Beginn an“, sagte der Trainer. „Er wird jetzt anfangen, mit dem Ball zu arbeiten, allerdings natürlich im kontaktlosen Bereich.“

Anstelle des Routiniers wird entweder der georgische Nationalspieler Budu Siwsiwadse oder Neuzugang Igor Matanovic auflaufen, wenn sich Eichner gegen eine Systemumstellung entscheidet. In der Offensive muss er zudem ohne Tim Rossmann auskommen.

Der KSC verlor in der Liga zuletzt mit 1:3 bei Fortuna Düsseldorf und in der Länderspiel–Pause mit 0:1 imm Testspiel gegen den Europapokal–Teilnehmer SC Freiburg. Für Eichner stehen nun wegweisende Wochen an, in denen seine Mannschaft weniger Gegentore zulassen soll. „Dieser zweite Block wird richtungsweisend sein“, sagte der frühere Profi. „Es wird zwar kein Team abreißen, aber eine erste Richtung ist dann erkennbar.“