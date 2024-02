KSC: Außerordentliche Mitgliederversammlung am 29. Februar

Die außerordentliche Mitgliederversammlung des Karlsruher SC mit dem Abwahlantrag gegen Vizepräsident Martin Müller wird am 29. Februar stattfinden. Diesen Termin gab der badische Fußball-Zweitligist am Mittwoch bekannt. Die Versammlung soll ausschließlich in virtueller Form steigen (18.30 Uhr). Die mögliche Abberufung des Vizepräsidenten Müller als wichtigstem Thema steht als sechster Punkt der Tagesordnung zum Abschluss der Veranstaltung an.