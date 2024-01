Es war ein friedlicher, aber kein einfacher Termin für Winfried Kretschmann (Grüne). Der Ministerpräsident hatte sich am Freitag kurzfristig entschieden, den Bioland-Hof Grießhaber & Schmid in Ditzingen zu besuchen, um mit regionalen Produzenten über aktuelle Probleme in der Landwirtschaft zu sprechen.

Ich bin dafür nicht verantwortlich. Winfried Kretschmann

Beim Hofrundgang wurde Kretschmann sofort mit einem Problem konfrontiert, das öffentlich kaum diskutiert wird: Erosionsschutz. „Wir dürfen die Böden momentan nicht pflügen“, sagte Hofbetreiber Reinhard Grießhaber, „wir brauchen im Winter aber lockere Böden, um die Saat später besser auszubringen.“ Kretschmann erwiderte sichtlich verwundert: „Das höre ich zum ersten Mal. Hat die EU das bestimmt? Wenn ich das weiß, werde ich mich der Sache annehmen.“

Ärger über Agrardiesel

Kurz darauf kam der umstrittene Agrardiesel zur Sprache. Der Wegfall der Subventionen belaste den Biohof mit etwa 20.000 Euro pro Jahr, so Grießhaber. „Ich bin dafür nicht verantwortlich“, meinte Kretschmann, „und man muss auch bedenken: Die eine Hälfte des Zumutbaren ist weg. Das ist nicht gerade nichts.“ Der Ministerpräsident meinte die zunächst angedachte Kfz-Steuer bei Agrarfahrzeugen. Grießhaber hielt trotzdem dagegen: „Wir brauchen sehr viel Agrardiesel im ökologischen Anbau. Der Wegfall der Subventionen wird uns jetzt zum Verhängnis.“

Wir brauchen sehr viel Agrardiesel im ökologischen Anbau. Der Wegfall der Subventionen wird uns jetzt zum Verhängnis. Reinhard Grießhaber

Weiter ging es zum Kuhstall. Thema dort: die Weidepflicht. Laut einer EU-Verordnung muss der Biohof in Kitzingen 15 Hektar Weide schaffen, um seine Biozertifizierung zu behalten. Das Problem neben den Kosten: Energiekonzerne wollen das Land nutzen, um Photovoltaikanlagen zu errichten. Kretschmanns landwirtschaftlicher Berater Martin Hahn sprang ein, um zu antworten: „Der Flächenwettbewerb ist groß, aber richtig. Natürlich trifft er einzelne Betriebe hart.“

Landwirte beschweren sich beim Ministerpräsidenten

Bei einer abschließenden Podiumsdiskussion mit zehn Landwirten ging es dann Schlag auf Schlag. Landwirt Sven Seemann meinte: „Das Betriebsergebnis eines Hofes liegt in Baden-Württemberg bei 50.000 Euro brutto pro Jahr. Laut einer Prognose sind es bald 35.000 Euro. Wer soll damit seine Familie ernähren?“

Dieter Meinberger vom Kreisbauernverband Tettnang grollte: „Die Lebensmittelindustrie schert es einen Dreck, unter welchem Kostenlohn wir produzieren. Da wird einfach im Ausland bestellt.“ Und weiter: „Die Wegnahme des Agrardiesels ist fast ein Vertrauensbruch. In 20 Jahren stehen wir hier vor einem Scherbenhaufen.“ Landwirt Reinhard Wagner forderte: „Die Gewinnglättung über drei Jahre, die bis 2020 galt, muss zurück. Wir brauchen die Gewinne aus guten Jahren, um Geld für schlechte Jahre zurückzulegen.“ Hofbetreiber Daniel Grießhaber: „Aus der Praxis wurde bei den politischen Entscheidungen niemand gefragt. Es kommt einem vor wie Willkür. Wir brauchen den Agrardiesel. Sonst können wir nicht produzieren.“

Kretschmann versteht viele Punkte

Stefan Kerner vom regionalen Kreisbauernverband ergänzte: „Das Thema Agrardiesel brennt. Der Weinbau schmiert ab. Wir haben auch große Probleme, die innere Ruhe an der Basis innerhalb der Bauernschaft zu bewahren.“ Kerner forderte im Gegenzug zu wegfallenden Subventionen beim Agrardiesel Steuererleichterungen seitens der Politik, beispielsweise bei den Sozialversicherungsabgaben.

Kretschmann notierte sich viele Punkte. Er sagte abschließend: „Für manches ist die EU zuständig, für manches die Bundesregierung. Aber ich verstehe Ihre Sorgen. Ich werde unseren Einfluss als Landesregierung geltend machen, um mich für Ihre Belange einzusetzen. Zuerst und zu 100 Prozent beim Erosionsschutz.“