Das Präparat Ozempic hilft bei Diabetes, sein Wirkstoff kann als Appetitzügler aber auch beim Abnehmen helfen. Nun sind Fälschungen aufgetaucht, eine Firma aus Baden-Württemberg ist wohl involviert. Doch wie oft werden Arzneimittel eigentlich gefälscht? Und wie stellen Apotheken sicher, dass so etwas nicht passiert? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was ist passiert?

Das Regierungspräsidium Freiburg hatte vor gefälschten Ozempic-Präparaten gewarnt. Im Zentrum der Ermittlungen steht ein Pharmagroßhändler aus dem Kreis Lörrach. Es gebe den Verdacht, dass die Firma mit den Fälschungen gehandelt habe, teilte die Zweigstelle Lörrach der Staatsanwaltschaft Freiburg mit. 199 Packungen kamen laut einer Anzeige des Regierungspräsidiums ursprünglich von einem österreichischen Großhändler und wurden Anfang September an einen weiteren Pharmahändler in Großbritannien geliefert worden. Dort wurden die Arzneimittel demnach als gefälscht erkannt.

Von den Fälschungen gingen mit hoher Wahrscheinlichkeit „erhebliche Gesundheitsgefahren“ aus, so das Regierungspräsidium. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte forderte Apotheken und Pharmaunternehmen auf, die bei ihnen gelagerten Präparate zu überprüfen. Bisher lägen keine Erkenntnisse vor, dass Patienten Fälschungen bekommen hätten, teilte die Behörde mit.

Original (oben) und Fälschung: Auf den Fotos des Regierungspräsidiums ist der Original-Stift hellblau und die Fälschung dunkelblau, zudem ist die Bauweise verschieden. Bei der Originalspritze ist etwa der Injektionsknopf am Ende der Spritze grau, bei der Fälschung ist er blau. (Foto: Novo Nordisk / Regierungspräsidium Freiburg )

Welche Medikamente werden hauptsächlich gefälscht?

Im Handel, also etwa über Apotheken, stehen laut Bundeskriminalamt (BKA) vor allem hochpreisige Produkte im Fokus. Die Möglichkeit, damit einen hohen kriminellen Gewinn zu erzielen, sei auf diese Weise am Größten, teilt die Behörde auf Anfrage mit. Sehr viel größer sei das Risiko indes auf dem Schwarzmarkt. Dort werden laut BKA hauptsächlich sogenannte Lifestyle-Präparate gehandelt, wie beispielsweise Nahrungsergänzungsmittel mit nicht deklarierten Wirkstoffen. Gefragt seien auch Arzneimittel gegen Erektionsstörungen.

Auf welchem Weg verkaufen Fälscher ihre Ware?

In den legalen Markt schleusen Fälscher ihre Produkte laut BKA häufig über den Parallel- und Reimport von Arzneimitteln ein. Weil die Arzneimittel über mehrere Länder hinweg von einer Vielzahl an Großhändlern vertrieben werden, seien Lieferwege nur schwer nachvollziehbar. Gefälschte Arzneimittel auf dem Schwarzmarkt würden meist über das Internet bestellt und gelangten per Post nach Deutschland ‐ oft kommen sie aus Asien.

Wie oft werden Arzneimittel gefälscht?

Der Hersteller von Ozempic, der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk, registriert nach eigenen Angaben einen deutlichen Anstieg von illegalen Onlineverkäufen bei diesem Produkt. Auch bei anderen Arzneimitteln gibt es offenbar einen großen Markt für Fälschungen. Zwar erfasst die Polizei- und Kriminalstatistik für 2022 lediglich 25 Fälle, bei denen die Ermittlungen abgeschlossen sind. Doch das dürfte nur einen Bruchteil der Wirklichkeit abbilden, wie Daten von „Pangea XV“ zeigen, einer von Interpol koordinierten internationalen Aktion gegen illegalen Onlinehandel mit Arzneimitteln: Allein der Schweizer Zoll stellte innerhalb einer Woche 948 Sendungen mit Arznei- und Dopingmitteln sicher. Zwei Drittel dieser Sendungen enthielten Potenzmittel. Der deutsche Zoll beschlagnahmte im Laufe des vergangenen Jahres knapp 22.000 Stück gefälschte Medikamente im Wert von rund zehn Millionen Euro.

Wie wird der Handel mit Arzneimitteln überwacht?

In Baden-Württemberg sind die vier Regierungspräsidien zuständig, Bayern hat die Zuständigkeit in den Regierungen von Oberbayern und Oberfranken gebündelt. Alle Händler sind verpflichtet, jeden Fälschungsverdacht der jeweiligen Behörde zu melden.

Im Jahr 2019 wurde das sogenannte Securpharm-System eingeführt. Das Grundprinzip dieses europaweit verpflichtenden Systems ist es, dass jede verschreibungspflichtige Arzneimittelpackung einen einzigartigen 2D-Code trägt, der unter anderem bei der Abgabe in der Apotheke gescannt werden muss. Der gescannte Code wird mit den in einer Datenbank hinterlegten Codes abgeglichen. Gefälschte Codes sowie solche, die bereits verwendet wurden, führen zu einer Alarmmeldung.

Dann heißt es für den Apotheker zunächst einmal: beim Hersteller anrufen, erläutert Martin Buck, Mitglied im Vorstand des Landesapothekerverbands Baden-Württemberg und selbstständiger Apotheker in Bad Saulgau. Kann der Anruf den Fall nicht klären, muss die Medikamentenpackung in Quarantäne, so Buck, und die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker leitet ein Untersuchungsverfahren ein. So soll der Lieferweg der Packung zurückverfolgt werden.

Worauf sollten Verbraucher achten?

Auch wenn die Versuchung groß sei, Arzneimittel „irgendwo im Internet“ zu bestellen, warnt Apotheker Buck: „Im besten Fall ist vielleicht nichts drin, im schlechtesten Fall jage ich mir irgendwas rein, was mir schadet.“ Gerade die Spritze des Diabetespräparats Ozempic müsse steril sein, sonst drohten Entzündungen oder Abszesse. Und der Verbraucherzentrale Bundesverband rät: Um auf Nummer sicher zu gehen, sollten Patienten ärztlichen Rat einholen oder sich in der Apotheke beraten lassen. Im Internet sollten sie nur bei seriösen Versandapotheken bestellen.