Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim muss monatelang ohne Abwehrspieler Thomas Keller auskommen. Der 24-Jährige hat sich in der Trainingswoche vor dem Ligaspiel bei Borussia Mönchengladbach einen Kreuzbandriss im Knie zugezogen, wie der Club am Dienstag mitteilte. Keller sei bereits am vergangenen Wochenende erfolgreich operiert worden und befinde sich aktuell in der Reha. In der bisherigen Saison war der Innenverteidiger zweimal zum Einsatz gekommen.