Kretschmann zweifelt an Windkraft-Ziel

Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist sich nicht mehr sicher, ob das von ihm ausgegebene Ziel, im Jahr 2024 100 neue Windräder im Südwesten zu bauen, noch erreicht werden kann. „Ob das wirklich noch realistisch ist, weiß ich nicht wirklich“, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. Zuvor hatten Branchenverbände unter Berufung auf vorläufige Daten der Bundesnetzagentur mitgeteilt, in Baden-Württemberg seien im Jahr 2023 15 Windräder mit einer Gesamtleistung von 59 Megawatt neu errichtet worden. Das Umweltministerium meldete unter Berufung auf Daten der Genehmigungsbehörden 16 neue Windräder mit einer Gesamtleistung von 62 Megawatt.

Aus Sicht von Kretschmann sind das weiterhin zu wenige neue Anlagen. „Natürlich kann ich nicht zufrieden sein mit dem, was jetzt an Windkraftanlagen installiert worden ist“, sagte er. Es habe sich aber eine „neue ökonomische Situation“ ergeben, auf die die Politik keinen Einfluss habe. So hätten sich einzelne Komponenten enorm verteuert. Er sehe aber wegen der Zahl der genehmigten Anlagen eine Trendwende. „Insofern bin ich doch verhalten optimistisch, dass wir in diesem Jahr einen erheblichen Sprung nach vorne machen.“ Nach Angaben des Umweltministeriums wurden im vergangenen Jahr 53 Windräder neu genehmigt.