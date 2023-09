Reaktion auf Machtwechsel

Kretschmann äußert sich zu Hagels Sieg im CDU-Machtkampf mit Strobl

Baden-Württemberg

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) spricht bei einer Regierungs-Pressekonferenz. (Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Archivbild )

Am Montag hatte CDU-Landeschef Thomas Strobl bekannt gegeben, dem 35-jährigen Manuel Hagel an der Parteispitze Platz machen zu wollen. So reagiert der grüne Koalitionspartner.

Veröffentlicht: 26.09.2023, 04:46 Von: Deutsche Presse-Agentur, Katja Korf