Kretschmann zu Abtreten: „Habe darüber nachgedacht“

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen), Ministerpräsident von Baden-Württemberg. (Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Archivbild )

Ministerpräsident Winfried Kretschmann will im Südwesten bis zum Ende der Legislaturperiode regieren - und begründet das auch mit dem Verhalten der CDU. „Ich habe jetzt das Amt und werde das bis zum Ende auch machen, da sich der Koalitionspartner ja weigert - wenn ich zurücktreten würde, würde er keinen Nachfolger wählen in dieser Legislaturperiode“, sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag dem Radiosender „SWR 1“.