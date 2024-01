Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat Verständnis für den Ärger der Landwirte geäußert.

Dass sie sich gegen die ursprünglichen Pläne der Bundesregierung zu Subventionskürzungen gewehrt haben, könne er gut nachvollziehen, sagte der Südwest-Regierungschef am Dienstag in Stuttgart:

Die Belastungen, die sie hätten tragen müssen, waren überproportional. Daher war es wichtig, dass die Bundesregierung die ursprünglichen Entscheidungen auf den Prüfstand gestellt hat und dass es zu deutlichen Abmilderung gekommen ist.

Er selbst habe sich dafür in Berlin eingesetzt, so der Spitzen-Grüne. „Längst vor diesen Protesten haben wir unmittelbar mit dem Bundeslandwirtschaftsminister und ich mit dem Bundeskanzler darüber geredet, lange bevor ein Trecker unterwegs war“, sagte Kretschmann.

Sein Parteifreund, Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, habe sich intensiv für einen geringeren Subventionsabbau eingesetzt. „Und wir haben ihn dabei intensiv unterstützt“, erläuterte Kretschmann. „Ich habe da nicht irgendwie zugeguckt und das kommentiert, sondern ich habe daran mitgewirkt, dass das nicht so geblieben ist, sofern das in meinen Möglichkeiten stand.“

Schließlich leisteten Landwirte einen unschätzbaren Beitrag zu Artenschutz, Tierwohl, Landschaftspflege und vor allem zur Ernährungssicherheit.

Mit den jetzigen Plänen des Bundes, die Zuschüsse zum Agrardiesel schrittweise bis 2026 aufzuheben, könne er aber leben. „Wir mussten da Kompromisse machen“, sagte Kretschmann. Die geplanten Belastungen für die Landwirte seien inzwischen „weit über die Hälfte reduziert“ worden. Was ihn selbst erstaunt habe, wie er sagte. Seine Prognose: Trotz der anhaltenden Bauernproteste werde die Bundesregierung keine weiteren Zugeständnisse machen. Ob der Bundestag dazu bereit sei, könne er nicht sagen. Fakt bleibe, dass der Bund bei seiner Haushaltsaufstellung sparen müsse.

Ich glaube die Landwirte in Baden-Württemberg sehen, dass wir an ihrer Seite stehen. Winfried Kretschmann

Schon vor diesen Beschlüssen sei die Lage der Landwirte prekär gewesen, betonte Kretschmann. „Das hat damit erstmal gar nichts zu tun.“ Genau aus diesem Grund habe er 2022 einen Strategiedialog Landwirtschaft ins Leben gerufen, dessen Ergebnisse im Frühjahr dem Vernehmen nach vorgestellt werden sollen.

Scharfe Worte zu Grenzüberschreitung beim Protest

Deshalb habe er auch 2019 interveniert und mit Naturschützern und Landwirten einen Kompromiss gefunden, der im Biodiversitätsstärkungsgesetz gemündet sei – wodurch die Naturschützer ihr Volksbegehren „Rettet die Biene“ nicht weiter verfolgt hätten. Deshalb habe er auch bei der EU frühzeitig mobil gemacht gegen deren Pläne zur Pestizid-Reduktion, die „katastrophale Auswirkungen“ gehabt hätten. Aus alledem schließt Kretschmann: „Ich glaube die Landwirte in Baden-Württemberg sehen, dass wir an ihrer Seite stehen.“

Was auch nicht geht, ist, Politiker in ihrer Privatsphäre und ihrem Privatleben zu attackieren. Das geht überhaupt nicht – nicht vor Privatwohnungen, im Urlaub, oder mich beim Kirchgang oder Ähnlichem. Winfried Kretschmann

Deutliche Worte fand der Ministerpräsident derweil zu Protesten, die sich gegen Politiker jeglicher Art in deren Privatsphäre richten – egal ob Bürgermeister oder Bundesminister. Hintergrund ist ein Vorfall vom vergangenen Donnerstag , als Hunderte Demonstranten Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) daran gehindert hatten, eine Fähre nach einem Familienurlaub auf der Hallig Hooge zu verlassen.

„Jeder muss sich an Recht und Gesetz halten“, Drohungen seien tabu, so Kretschmann. „Was auch nicht geht, ist, Politiker in ihrer Privatsphäre und ihrem Privatleben zu attackieren. Das geht überhaupt nicht – nicht vor Privatwohnungen, im Urlaub, oder mich beim Kirchgang oder Ähnlichem.“

Die Privatsphäre anderer müsse respektiert werden, zum Protestieren gebe es schließlich einen Amtssitz. „Darauf möchte ich nochmal allergrößten Wert legen. Wer das nicht beachtet, den müssen wir mal schon scharf beäugen. Der verletzt die Grenzen des Anstands.“

Landesweite Bauernproteste zu Wochenbeginn

Kretschmann spricht aus Erfahrung. Bei einem unangemeldeten Protest gegen Corona-Maßnahmen hatte ein Mann den Demonstrationszug im Februar 2022 vor Kretschmanns Privathaus in Sigmaringen-Laiz geführt. Der Mann hatte sich über seinen Anwalt im Gerichtssaal bei Kretschmann entschuldigt, er wurde zu einer Geldstrafe verurteilt.

Am Montag hatten Zigtausende Landwirte und Unterstützer bundesweit gegen Subventionskürzungen demonstriert. Allein in Baden-Württemberg sollen es nach Schätzungen des Innenministeriums in Stuttgart 17.000 Fahrzeuge bei 270 Aktionen gewesen sein.

Am Dienstag ging die ausgerufene Protestwoche mit Blockaden von Straßenzufahrten im Südwesten weiter, wenn auch in deutlich geringerem Ausmaß. Betroffen waren vor allem die B 30 bei Laupheim und rund um Biberach sowie Landstraßen in den Kreisen Biberach und Alb-Donau.

Die Aktionen richten sich gegen die Pläne der Bundesregierung, Subventionen für Agrardiesel bis 2026 auslaufen zu lassen. Pläne zur Streichung von Kfz-Steuererleichterungen für landwirtschaftliche Maschine hat die Ampel-Regierung derweil wieder zurückgenommen.