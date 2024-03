Agrardiesel? Davon spricht hier praktisch niemand. Stattdessen haben Landwirte aus allen Teilen Baden-Württembergs der Grünen-Fraktion im Stuttgarter Landtag am Dienstag deutlich gemacht, was ihnen das Arbeiten zunehmend erschwert.

Für Unmut sorgte ausgerechnet Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Berge an Bürokratie, strengere Vorgaben als in anderen EU-Ländern, hoher Mindestlohn: Die Probleme, die die Landwirte ansprechen, sind so vielfältig wie die Kulturen, die sie auf ihren Feldern und Plantagen zur Reife bringen.

Auch sie haben der Landespolitik von ihren konkreten Problemen berichtet: die Landwirte Phillip Mayer (links) und Dietmar Rist aus Meckenbeuren. (Foto: Kara Ballarin )

Im Drei-Minuten-Takt erläutern 21 geladene Bäuerinnen und Bauern ihre Vorstellungen dazu, was zwingend anders werden muss. Eingeladen haben sie die Grünen-Agrarexperten Martin Hahn und Martina Braun, die beide selbst Bio-Höfe betreiben. Titel der Veranstaltung: „Landwirtschaftliche Praxis trifft Politik und Verwaltung“.

Mindestlohn gefährdet heimischen Gemüseanbau

Da ist etwa Bio-Gemüsebauer Phillip Mayer aus Meckenbeuren im Bodenseekreis. In den Jahren 2022/23 stiegen seine Produktionskosten um 22 Prozent, sein Erlös aber nur um drei Prozent, berichtet er. Auf ein Drittel seiner Kulturen habe er deshalb dieses Jahr verzichten müssen. „Das war nicht mehr kostendeckend“, sagt er.

Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ wirft er nach der Veranstaltung einen düsteren Blick in die Zukunft. „Wenn der Mindestlohn auf 15 Euro erhöht wird, müssen wir unsere Kulturen weiter reduzieren. Gerade im Bio-Gemüsebau können wir menschliche Arbeit nicht ersetzen.“ Dann müsste er die Vielfalt seiner Gemüsesorten um ein weiteres Drittel reduzieren, schätzt er.

Sein dringendstes Anliegen daher: Die Mindestlohnerhöhung müsse ausgesetzt werden. Sonst komme eben günstigeres Gemüse aus Spanien, wo der Mindestlohn nur halb so hoch ist wie in Deutschland. Der Ernährungssicherheit hierzulande diene das sicher nicht.

Landwirte beklagen fehlende Planungssicherheit

Da ist Schweine- und Kartoffelbauer Christian Schempp aus Pfullendorf im Kreis Sigmaringen. Sein Betrieb habe sehr früh auf besonders hohe Standards bei der Tierhaltung gesetzt - doch dann stockte die Finanzhilfe, mit der er fest gerechnet hatte. Es gab aber gerade keine. „Wir konnten keinerlei Fördermittel beantragen. Und ohne diese können wir unseren Hof nicht bewirtschaften“, sagt er. „Wir brauchen Planungssicherheit, ich bin ein recht junger Betriebsleiter, ich plane für die nächsten 20 Jahre.“

Immer wieder Thema: überbordende Bürokratie. Braucht es wirklich jährliche Kontrollen jeder einzelnen Kultur, die ein Landwirt anbaut? Und könnten die Kontrolleure dann nicht wenigstens so geschult sein, dass ihr Besuch geschmeidig verläuft?

Das fragt etwa Martin Brengartner aus der Nähe von Freiburg. Es geht um den Einsatz von Antibiotika bei der Tierhaltung, um den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf dem Acker. „Ein besorgniserregender Punkt ist der Verlust an Wirkstoffen“, sagt etwa Stefan Blender aus Herdwangen-Schönach im Kreis Sigmaringen. Eine Folge: Unkräuter wie der Fuchsschwanz breiteten sich in Gerste aus und sorgten für massive Ernteschäden.

Genehmigungen bremsen mobilen Hühnerstall

Die meisten Vorgaben, die Landwirte belasten, stammen vom Bund oder der EU. Manches ist aber auch hausgemacht. Christina Rentschler, die eine kleine Hühnerfarm nahe Calw betreibt, äußert ihren Ärger darüber, dass ein mobiler Hühnerstall jedes Mal eine neue Genehmigung brauche, wenn der Wagen weiterzieht.

Anders als in Bayern, wo dies deutlich unbürokratischer laufe. Hier verweist Agrarminister Peter Hauk (CDU) auf die Grünen-Umweltministerin Thekla Walker. Sie habe mit Sorge um den Wasserschutz einer Vereinfachung widersprochen, sagt er.

Überhaupt nehme er viel mit aus der Anhörung, so Hauk. Vor allem zum Betrieb von Biogas-Anlagen. So detailliert habe er die Hürden für deren Betrieb und Erweiterung von seinem Referenten noch erklärt bekommen. „Wir wollen die konkreten Anliegen der Bäuerinnen und Bauern aufnehmen und adressieren“, sagt auch der Abgeordnete Hahn.

Nicht von Verbänden, sondern von einzelnen Landwirtinnen und Landwirten habe sich seine Grünen-Fraktion gewünscht, „dass alles auf den Tisch kommt“.

Bauern fürchten Showveranstaltung ohne Konsequenz

Glauben die Landwirte daran, dass sich jetzt etwas ändert?

„Ich habe Sorge, dass das nur eine Showveranstaltung war“, sagt Obstbauer Dietmar Rist, ebenfalls aus Meckenbeuren. Verärgert äußern sich er und sein Kollege Mayer über den Auftritt von Regierungschef Kretschmann, der zwischen Kabinettssitzung und dienstäglicher Pressekonferenz kurz vorbeischaut.

Wir brauchen keine Moralpredigt. Jedem gesund denkenden Menschen ist klar, dass das, was in Biberach passiert ist, gar nicht geht. Bio-Gemüsebauer Phillip Mayer

Oft habe er von Bauern die Klage gehört, es fehle an Wertschätzung, sagt er. „Ich kann Ihnen nur soviel sagen: Die Wertschätzung der Landesregierung und auch meine persönliche haben sie.“ Kretschmann zählt auf, was das genau heiße: Bienen-Volksbegehren zusammen mit den Bauern abgeräumt; in die geplante Pestizidrichtlinien der EU reingegrätscht, die unter anderem vielen Winzern wohl den Garaus gemacht hätte; einen Strategiedialog Landwirtschaft gestartet, der im Herbst Ergebnisse vorlegen soll. Und noch bevor ein Traktor gegen Subventionskürzungen des Bundes auf der Straße war, habe er in der Bundesregierung zusammen mit Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) interveniert - mit teilweisem Erfolg.

Landwirte: brauchen keine Moralpredigten

Und dann kommt Kretschmann auf den politischen Aschermittwoch zu sprechen, den die Grünen in Biberach wegen Protesten mit Ausschreitungen absagten. „Sowas wie in Biberach geht gar nicht“, sagt er. „Niemand kann so demonstrieren, dass er die Rechte anderer behindert“ - etwa die eines Ministerpräsidenten, an einer Veranstaltung im eigenen Land teilzunehmen.

Was die Bauern Rist und Mayer aus Meckenbeuren massiv stört. Diejenigen, die sich heute bei der Anhörung einbringen, seien sicher nicht die, die da vor der Stadthalle demonstriert hätten. „Was der Ministerpräsident gesagt hat, hat mich erschrocken“, sagt Mayer. „Wir brauchen keine Moralpredigt. Jedem gesund denkenden Menschen ist klar, dass das, was in Biberach passiert ist, gar nicht geht.“