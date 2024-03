Kretschmann lädt für Anfang Mai zum Bildungsgipfel ein

Die Landesregierung lädt die Fraktionschefs von Grünen, CDU, SPD und FDP für Anfang Mai zu einem weiteren Gespräch über gemeinsam getragene Bildungsreformen ein. Man wolle gerne zu einer Fortsetzung der Gespräche für den 2. Mai ins Kloster Bebenhausen bei Tübingen einladen, schreiben Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Kultusministerin Theresa Schopper (beide Grüne) in einem Brief an die vier Fraktionsvorsitzenden. Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur vor, auch die „Stuttgarter Zeitung“ und die „Stuttgarter Nachrichten“ berichteten darüber.

Ende Februar hatte sich die Runde zum ersten Mal im Neuen Schloss in Stuttgart getroffen. „Der offene, ernsthafte und engagierte Austausch bei dieser Gelegenheit hat gezeigt, welche Bedeutung wir alle diesem Thema beimessen“, schreiben Kretschmann und Schopper.

Am Mittwoch hatte SPD-Fraktionschef Andreas Stoch Kretschmann in einem Brief aufgefordert, zeitnah eine Einladung für ein weiteres Treffen auszusprechen. Man werde es nicht hinnehmen, „wenn dieser Prozess verschleppt wird und in der Öffentlichkeit der Eindruck entsteht, dass es hier allein um taktische Motive, nicht aber um einen wirklichen Willen zur Einigung geht“, so Stoch in seinem Schreiben.