Kretschmann kritisiert Ampel-Sparpläne im Agrarbereich

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat die Einsparpläne der Ampel-Koalition im Agrarbereich kritisiert. „Die Landwirtschaft wird überproportional belastet auf einem Gebiet, auf dem sie nicht ausweichen kann“, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart mit Blick auf von der Bundesregierung geplante Streichungen von Steuervorteilen beim Agrardiesel und bei der Kfz-Steuer. Es gebe keine Batterie-Traktoren mit denen die Bauern stattdessen ihre Felder bearbeiten könnten. Er sei in Gesprächen mit dem Bundeslandwirtschafts- und mit dem Bundesfinanzminister, um andere Lösungen zu finden.

Kretschmann verteidigte Subventionen für Landwirtinnen und Landwirte. „Wenn wir das nicht machen würden, müssten wir vielleicht doppelt so viel für unsere Ernährung ausgeben, wie wir das jetzt tun“, sagte Kretschmann.