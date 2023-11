Kretschmann krank: Absage mehrerer Termine

Ministerpräsident Winfried Kretschmann muss krankheitsbedingt mehrere Termine in dieser Woche absagen. Er habe kein Corona und auch nichts Schwereres, sagte ein Sprecher des Staatsministeriums am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Er sprach von einer Erkältung.

Aufgrund der Erkrankung des Regierungschefs fällt die wöchentliche Landespressekonferenz am Dienstag aus. Auch bei der Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung zwischen Wales und Baden-Württemberg am Dienstag werde der Ministerpräsident fehlen, sagte der Sprecher. Ebenso wird der 75-Jährige den Angaben zufolge auf seinen Auftritt beim Ressourceneffizienz- und Kreislaufwirtschaftskongress in Stuttgart am Mittwoch verzichten müssen.