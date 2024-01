Ein Sternchen oder ein großes I mitten im Wort? Solche Formen des Genderns wird es in staatlichen Dokumenten nicht geben und in Klassenarbeiten angestrichen. Das betonte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart.

„In offiziösen Dokumenten halten wir uns an die Rechtschreibung, an die Rechtschreibregeln. In der Schule werden Fehler angestrichen.“ Hochschulen sind indes laut der zuständigen Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (Grüne) ein Sonderfall.

Vergangene Woche hatte Innenminister Thomas Strobl (CDU) ein Volksbegehren für ein Verbot des Genderns in Behörden und Schulen gestoppt – aus formalen und auch aus inhaltlichen Gründen.

Dieses Verbot ist ja so gar nicht möglich. Winfried Kretschmann

Der Initiator des Volksbegehrens, der Heidelberger Professor Klaus Hekking, hatte eigentlich an diesem Dienstag eine Klage gegen die Entscheidung des Innenministeriums beim Verfassungsgerichtshof des Landes einreichen wollen. Offenbar gab es bereits Gespräche zwischen dem Aktivisten Hekking und dem Innenministerium, am Dienstagnachmittag ist ein Gespräch mit ihm, Minister Strobl und der CDU-Landtagsfraktion anberaumt.

Kretschmann nervt die Gender-Debatte

Zu regeln gebe es aber gar nichts, betonte Kretschmann derweil nach einer Sitzung seines Kabinetts. „Dieses Verbot ist ja so gar nicht möglich“, so Kretschmann. „An Schulen ist klar, die halten sich an die Rechtschreibung.“ Für offizielle Dokumente von Behörden gelte: „Umgangssprachlich sagt man, wir halten uns an den Duden.“

Früher hat man halt bei der Fasnet gesagt: liebe Riedlinger. Heute sagt man: liebe Riedlingerinnen und Riedlinger. Das verdirbt mir jeden Redefluss. Winfried Kretschmann

Er selbst zeigte sich erneut genervt vom Gendern und der Debatte darüber. „Erstmal muss man sich darüber verständigen, was man mit Gendern meint“, so der Regierungschef und bemühte ein Beispiel. „Man sagt heute Studierende statt Studenten, obwohl Studierende nicht immer studieren. Die essen auch mal und liegen im Bett, dann sind sie immer noch Studenten, aber keine Studierende.“

Werde indes immer die weibliche und männliche Form genutzt, wirke das störend, so der überzeugte Fastnachtsanhänger Kretschmann. „Früher hat man halt bei der Fasnet gesagt: liebe Riedlinger. Heute sagt man: liebe Riedlingerinnen und Riedlinger. Das verdirbt mir jeden Redefluss.“

Hochschulen könnten selbst entscheiden

Er bezweifle zudem, dass eine gendergerechte Sprache sich gesellschaftlich positiv auf die Gleichstellung von Männern und Frauen auswirke, so Kretschmann mit Verweis auf Länder, in denen es eine solche sprachliche Trennung nicht gibt. „Ich bin sogar Anhänger eines generischen Maskulinums“, also der Nutzung eines männlichen Wortes, das Frauen aber mit einschließen soll. „Aber damit bin ich ziemlich isoliert in der Welt“, so Kretschmann.

Eine Ausnahme gebe es aber bei der Regelung zur Gender-Sprache, ergänzte Wissenschaftsministerin Olschowski. An Hochschulen und Universitäten gelte die Wissenschaftsfreiheit.

Basis für alles sei zwar der Duden und seien die Rechtschreibregelungen. „Wir wissen, dass auch an Hochschulen orthografisch und grammatikalisch korrekt gegendert wird", so Olschowski. Sollten sich Hochschulen indes gemeinschaftlich dazu entscheiden, anderen Regeln zu folgen, dann sei dies möglich.

Dies könne durchaus selbst in der Prüfungsordnung einer Hochschule geregelt werden. Aber: „Wir haben überhaupt keine Hinweise darauf, dass das für Prüfungsverfahren relevant ist.“ Sie kenne keinen einzigen Fall einer Universität, in der abweichende Rechtschreibregeln in Prüfungsordnungen gebe oder Studenten, denen wegen genutzter Sprache Nachteile erfahren würden. Deshalb sehe sie in dem Volksbegehren vor allem einen symbolischen Akt.