Ministerpräsident

Kretschmann fordert harte Strafen für Hamas-Jubel

Stuttgart / Lesedauer: 2 min

Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen), Ministerpräsident von Baden-Württemberg. (Foto: Bernd Weißbrod/dpa )

Die öffentlich zur Schau gestellte Freude über die Angriffe der palästinensischen Hamas in Israel muss nach Ansicht von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) harte strafrechtliche Folgen haben. „Wer auf deutschen Straßen oder im Internet die Morde an der Jüdinnen und Juden feiert, der muss strafrechtlich und womöglich auch aufenthaltsrechtlich sanktioniert werden“, sagte der baden-württembergische Regierungschef am Mittwoch bei einer von der CDU beantragten Debatte über Antisemitismus im Landtag.

Veröffentlicht: 11.10.2023, 10:56 Von: Deutsche Presse-Agentur