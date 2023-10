Weil Kommunen, Aufnahmeeinrichtungen, Kitas und Behörden in Baden-Württemberg mit der hohen Zahl neu ankommender Flüchtlinge überlastet sind, fordert Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) rasche Maßnahmen.

„Wir erleben eine Überlastungssituation. Deswegen müssen wir die Migration besser steuern, und wir müssen sie auch begrenzen“: Das sagte Kretschmann der „Schwäbischen Zeitung“ und dem SWR am Mittwoch in Stuttgart.

Kretschmann betonte: „Das Asylrecht ist nicht für Einwanderung gedacht, sondern für Verfolgte.“ Doch zu viele Menschen versuchten, über einen Asylantrag ein Bleiberecht in Deutschland zu erhalten, obwohl sie in ihrer Heimat nicht politisch verfolgt würden.

„Wir müssen daher einerseits die Vorgaben des Asylrechts streng anwenden. Andererseits müssen wir die reguläre Migration in Arbeit erleichtern““, sagte der Regierungschef.

Kretschmann offen für Einführung einer Bezahlkarte als Ersatz für Bargeld

Auch Flüchtlinge mit Bleibeperspektive müssten schneller in den Arbeitsmarkt integriert werden. Er begrüßte Forderungen seines Koalitionspartners CDU, möglichst viele Bargeldzahlungen an Asylbewerber durch eine Chipkarte abzulösen.

„Dem stehe ich sehr offen gegenüber. Wir müssen falsche Anreize eindämmen. Auch die Forderung, Ankommende zu gemeinnütziger Arbeit zu verpflichten, sei sinnvoll, diese Möglichkeit besteht auch schon. „Allerdings muss man gut abwägen, was den Kommunen noch mehr Arbeit macht. Man sollte nicht Dinge fordern, die sich in der Praxis nicht umsetzen lassen, das erzeugt nur Frust.“

Grundsätzlich sei es wichtig, dass die EU-Staaten ihre Vereinbarung zur Verteilung der Flüchtlinge nun umsetze. Es müsse zu einer gerechten Lösung kommen. „Es kann ja nicht sein, dass Baden-Württemberg mehr Menschen aus der Ukraine aufnimmt als ganz Frankreich“, sagte Kretschmann.

Kritik aus Baden-Württemberg: Nicht genug Geld vom Bund

Am Donnerstag trifft sich Kretschmann mit seinen Amtskollegen aus den übrigen Bundesländern und Kanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin, um unter anderem über solche Fragen zu reden. Der Bund müsse sich erheblich stärker als bislang vorgesehen an den Kosten beteiligen für die Flüchtlingsaufnahme beteiligen. „Was der Bund den Ländern und Kommunen da geben will, ist viel zu wenig“, monierte Kretschmann.

Nach Baden-Württemberg kamen im Jahr 2023 bis zum 1. Oktober rund 25.800 Asylbewerber sowie etwa 31.700 Menschen aus der Ukraine. Das geht aus Zahlen des in Baden-Württemberg zuständigen Justizministeriums hervor.

Im bisherigen Rekordjahr 2015 zählten die Behörden mehr als 101.000 Ankommende. Während die Zahl der einreisenden Ukrainer sinkt, kommen mehr Menschen aus anderen Nicht-EU-Ländern in den Südwesten ‐ vor allem aus der Türkei, Syrien und Afghanistan.