Entlastungsschluss

Kretschmann findet höhere Gastro-Mehrwertsteuer richtig

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Winfried Kretschmann verfolgt im Landtag nach einer Kabinettssitzung die Landespressekonferenz. (Foto: Bernd Weißbrod/dpa )

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hält das Auslaufen der niedrigeren Mehrwertsteuer in der Gastronomie für richtig. „Im Prinzip finde ich es richtig, dass man Krisenerleichterungen nach der Krise wieder auf den Vorkrisenstand zurückholen muss, weil man sonst das Instrument in Zukunft nicht mehr anwenden kann“, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart.

Veröffentlicht: 28.11.2023, 13:55 Von: Deutsche Presse-Agentur