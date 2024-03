Exklusiv-Interview

Kretschmann: „Das ist nicht Oberschwaben“

Stuttgart/Biberach / Lesedauer: 10 min

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. (Foto: Christoph Schmidt/Schwäbische Zeitung )

Ministerpräsident Winfried Kretschmann erklärt im Interview, was er von den Protesten an Aschermittwoch in Biberach hält und welche Fehler die Ampel macht.

Veröffentlicht: 18.03.2024, 12:34 Von: Kara Ballarin, Katja Korf