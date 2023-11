Bildung

Kretschmann dämpft Hoffnung auf schnelle Rückkehr zu G9

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen), Ministerpräsident von Baden-Württemberg, spricht im Landtag bei einer Pressekonferenz. (Foto: Anna Ross/dpa/Archivbild )

Eine zeitnahe Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium ist aus Sicht von Ministerpräsident Winfried Kretschmann nicht realistisch. „Was auch immer wir zu G8/G9 beschließen ‐ ob das überhaupt noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt wird, da möchte ich mal ein großes Fragezeichen dransetzen“, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart.

Veröffentlicht: 21.11.2023, 14:30 Von: Deutsche Presse-Agentur