Kretschmann appelliert: Privatsphäre von Politikern achten

Nach den Protestaktionen von Landwirten gegen Pläne der Bundesregierung hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann dazu aufgerufen, die Privatsphäre von Politikerinnen und Politikern zu achten. Man dürfe Politiker nicht in ihrem Privatleben attackieren. „Demonstrationen vor Privatwohnungen gehen überhaupt nicht. Minister in ihrem Urlaub zu beharken, geht überhaupt nicht“, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. Jeder müsse die Privatsphäre des anderen respektieren. „Das ist absolut notwendig, sonst läuft wirklich was aus dem Ruder“, sagte Kretschmann. Wer sich daran nicht halte, verletze die Grenzen des Anstands.