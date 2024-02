Proteste in Biberach

Kretschmann sieht Tumulte als Angriff auf die Gesellschaft

Baden-Württemberg / Lesedauer: 1 min

Winfried Kretschmann spricht in der Villa Reitzenstein bei einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. (Foto: Bernd Weißbrod/dpa )

Die Proteste am Aschermittwoch waren aus dem Ruder gelaufen. Protest dürfe laut und polemisch sein, aber niemals bedrohlich werden oder in Gewalt kippen, so Kretschmann.