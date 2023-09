Kliniken

Krankenhauspersonal demonstriert für mehr Geld

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Krankenbetten stehen in einem Gang in einem Krankenhaus. (Foto: Lukas Barth/dpa/Symbolbild )

Die Beschäftigten von Krankenhäusern in Baden-Württemberg machen am Mittwoch in Stuttgart auf die wirtschaftlich angespannte Lage der Kliniken aufmerksam. Mindestens 5000 Teilnehmer erwartet die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft (BWKG) zu einer zentralen Kundgebung auf dem Schlossplatz (12.

Veröffentlicht: 20.09.2023, 03:46 Von: Deutsche Presse-Agentur