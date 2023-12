Kran stürzt auf Gleise in Bahnhof: Mann verletzt

Ein Kranfahrer ist bei Bauarbeiten im Bahnhof Orschweier bei Mahlberg (Ortenaukreis) mit seinem Fahrzeug auf die Gleise gestürzt. Der Mann sei leicht verletzt worden und in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ihren Erkenntnissen zufolge sollten in der Nacht auf Mittwoch mit dem mobilen Arbeitskran Schallschutzwände aufgebaut werden. Beim Rangieren stürzte das Fahrzeug auf das Gleis. Ein Hilfskran barg den umgestürzten Kran. Die Strecke der Rheintalbahn war gut zwei Stunden gesperrt, es kam zu Verspätungen im Zugverkehr. Der genau Unfallhergang wird ermittelt.