Natürlich nicht ernst gemeint war der Vorschlag aus dem Kollegenkreis, den Kommentar zum aktuellen BaWü-Check mit der Überschrift „Wir sind Kretschmann“ zu versehen. Wobei: Die repräsentative Befragung von etwas mehr als 1000 Menschen durch das Allensbacher Institut für Demoskopie im Auftrag der baden-württembergischen Tageszeitungen zeigt, dass eine deutliche Mehrheit im Land so denkt, wie der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann oft in und von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird: für Klima-, Natur- und Umweltschutz, aber gegen damit verbundene Dogmen, die einem Realitätscheck kaum standhalten.

Baden-Württemberg ist mehrheitlich konservativ im besten Wortsinne - offensichtlich unabhängig von parteipolitischen Präferenzen. Den meisten Bürgerinnen und Bürgern ist der Schutz von Umwelt, Natur und Klima ein wichtiges Anliegen. Und zwar nicht nur irgendwie, sondern auch dann noch, wenn sie etwa entscheiden müssen: Naturschutz oder Erschließung von neuem Bauland? Nur etwa jeder Fünfte spricht sich in der Umfrage in diesem Zusammenhang für eine Lockerung des Naturschutzes aus. Durchaus erstaunlich in Zeiten drängender Wohnungsnot.

Deutliches Signal an die Politik

Grundsätzlich senden die Befragten ein deutliches Signal an die Politik im Land und darüber hinaus: Auch in Zeiten allgegenwärtiger Krisen ist die Mehrheit der Menschen bereit, einen Beitrag zu leisten und für den Klima- und Umweltschutz neue, womöglich zunächst auch steinige Wege zu gehen. Umso bedauerlicher, dass es vor allem die Bundesregierung zuletzt nicht geschafft hat, den Menschen in Deutschland solche neuen Wege nachvollziehbar aufzuzeigen und einen weithin akzeptierten Rahmen beispielsweise für energieeffizientes Bauen, Wohnen und Sanieren zu setzen.

Gerade am Fall des Gebäudeenergiegesetzes zeigt sich, was passiert, wenn der gute Wille vieler Menschen zum Energiesparen auf ein handwerklich schlechtes Gesetz trifft. Wenn sich die Bürgerinnen und Bürger gegängelt, verunsichert oder überfordert fühlen, sind die hehren Ziele der Politik schwerlich erreichbar.