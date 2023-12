Kondolenzbuch für Trauernde um Schäuble in Offenburg

Gedenken

Kondolenzbuch für Trauernde um Schäuble in Offenburg

Offenburg / Lesedauer: 2 min

Wolfgang Schäuble (CDU), ehemaliger Bundestagspräsident. (Foto: Marijan Murat/dpa )

Die Betroffenheit über den Tod von Wolfgang Schäuble ist groß. Wer seine Trauer ausdrücken möchte, kann dies nun in Offenburg in einem Kondolenzbuch tun - in einer Gedenkstätte für die Demokratie.

Veröffentlicht: 28.12.2023, 15:46 Von: Deutsche Presse-Agentur