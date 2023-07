Kommunen wollen keine neuen Aufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge

Wer hat Platz für Flüchtlinge? Diese Frage hatte Justizministerin Marion Gentges (CDU) Anfang Juni in einem Brief an alle 1101 Städte und Gemeinden in Baden–Württemberg gestellt. Sie bat darum, geeignete Gebäude oder Grundstücke zu melden. Nun ist die Frist für Antworten abgelaufen. Das Ergebnis ist ernüchternd — und bringt die Landesregierung in eine prekäre Lage.

Worum geht es?

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine kommen deutlich mehr Menschen nach Baden–Württemberg: 2022 registrierten die Behörden rund 145.200 von ihnen, im ersten Halbjahr 2023 knapp 21.900. Zuletzt stieg auch die Zahl der Schutzsuchenden aus anderen Staaten stark an: Im vergangenen Jahr waren es rund 28.200, seit Juni diesen Jahres etwa 15.000. Insgesamt liegen die Zahlen für 2022 damit deutlich über denen des bisherigen Rekordjahres 2015, als mehr als 101.000 Flüchtlinge einreisten. Land und Kommunen sind gesetzlich verpflichtet, die Menschen unterzubringen. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine hat das Land die Kapazitäten in den Erstaufnahmeeinrichtungen von rund 6000 auf derzeit rund 12.500 Plätze ausgebaut. Doch auch diese reichen nicht aus, daher gibt es weiter Notunterkünfte. Im April kam man so auf landesweit 13.200 Plätze — immer noch zu wenig, auch, weil die Provisorien nicht dauerhaft betrieben werden können und viele Verträge enden. Das Land ist zuständige für Erstaufnahme, danach werden die Ankommenden auf die Landkreise in vorläufige Unterkünfte verlegt, von wo sie weiter auf kleine Unterkünfte in Gemeinden verteilt werden. Viele Gemeinden haben massive Probleme, dem gerecht zu werden, denn Wohnraum ist ohnehin knapp und teuer.

Wie ist die Reaktion auf den Brief genau ausgefallen?

„Von den 1101 Kommunen hat lediglich eine Kommune einen Vorschlag unterbreitet“, heißt es auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ aus dem Justizministerium. Allerdings schlägt diese Gemeinde kein eigenes Grundstück für den Bau einer Flüchtlingsunterkunft vor — sondern eines, das ihr gar nicht gehört. Außerdem hatte sich eine Privatperson mit zwei Ideen gemeldet, beide waren aber nach Einschätzung der Behörde ungeeignet. Drei Immobilienfirmen brachten fünf Objekte im Regierungsbezirk Stuttgart ins Spiel, davon lohnen laut Ministerium drei eine nähere Betrachtung. Ähnlich mager war bereits Ende 2021 eine Anfrage an Gemeinden geblieben, die sich als „Sichere Häfen“ verstehen. Diesem Bündnis sind deutschlandweit bislang 321 Kommunen beigetreten, die Flüchtlinge besonders willkommen heißen und eigentlich mehr Menschen aufnehmen wollen als andere. Damals schrieb das Ministerium 41 dieser Städte und Kreise in Baden–Württemberg an. Nur vier davon reagierten, darunter Ulm, dort nahm man 25 Menschen zusätzlich auf. Der Ostalbkreis bot genau so viele Plätze an, die weiteren Angebote lagen jeweils bei weniger als zehn Plätzen.

Wo könnten weitere Erstaufnahmeeinrichtungen entstehen?

Derzeit betreibt das Land insgesamt zehn Erstaufnahmeeinrichtungen, darunter je eine in Sigmaringen und Ellwangen. Auf der Ostalb wurde der Vertrag zwischen Land und Stadt erst nach langem Streit verlängert, auch in Sigmaringen gibt es Debatten wegen der andauernden Überbelegung. Derzeit prüft die Landesregierung weitere Standorte in Böblingen, Bruchsal, Ludwigsburg, Waldkirch und Pforzheim. Allerdings gibt es nahezu überall Widerstand, in Pforzheim stimmte zuletzt der Gemeinderat mit großer Mehrheit gegen eine Einrichtung. Grundsätzlich muss die Kommune dem nicht zustimmen. Bislang hatte das Justizministerium jedoch stets betont, nicht gegen den Willen einer Stadt oder Gemeinde vorgehen zu wollen. Allerdings hatte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bereits im Frühjahr angedeutet, daran könne sich etwas ändern, wenn nicht rasch andere Lösungen für die Flüchtlingsunterbringungen gefunden würden. Deswegen galt der Brief von Ministerin Gentges als ein möglicherweise letzter Versuch, Gemeinden zu freiwilligen Angeboten zu bewegen.

Was will die Landesregierung nun unternehmen?

Das ist noch offen. Auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ teilt eine Sprecherin von Gentges mit: „Auch nach Auswertung dieses erneuten und landesweiten Suchlaufs sind es nur sehr wenige Standorte, die überhaupt nur in die nähere Prüfung genommen werden können. Gleichzeitig besteht für die Landeserstaufnahme ein hoher Platzbedarf, nicht zuletzt auch um die unteren Aufnahmeebenen bei Kreisen und Kommunen zu entlasten.“ Sowohl aus dem Justizressort als auch vom Regierungssprecher heißt es unisono: Das Land wolle wie bislang nicht gegen den Wunsch einer Gemeinden handeln. Doch wegen des großen Drucks müssten alle derzeit ins Auge gefassten Standorte weiter geprüft werden — also auch in Pforzheim. Außerdem laufen bereits Prüfungen, welche Regelungen und rechtlichen Instrumente zur Verfügung stehen, um eine Einrichtung und einen Betrieb zu ermöglichen. Denn, so betont der Regierungssprecher: „Es ist aber auch so, dass die Unterbringung von Geflüchteten eine Pflichtaufgabe des Landes ist. Als Land müssen wir uns der Verantwortung stellen und wir können uns dieser Pflichtaufgabe nicht entziehen, genauso wenig wie die Kommunen.“