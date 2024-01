390 Millionen Euro für den Ausbau des Ganztags in Baden-Württemberg: Seit Jahren warten Städte und Gemeinden auf dieses versprochene Geld vom Bund. Ab März soll es endlich fließen. Experten befürchten einen solchen Ansturm auf das Förderprogramm, dass der Topf schon am ersten Tag leer sein könnte. Kommunalverbände fordern dringend Nachbesserungen.

Zum Schuljahr 2026/27 startet der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen. Er umfasst acht Stunden pro Tag, fünf Tage die Woche, 48 Wochen im Jahr. Dafür müssen unter anderem Räume geschaffen werden, Kantinen müssen gebaut oder erweitert werden. Gefördert werden laut Kultusministerium auch Investitionen in Grundschulen, die sich zum Ganztag weiterentwickeln, oder ihren Ganztag verbessern. Der Bund will dafür insgesamt rund drei Milliarden Euro bereitstellen. Die erste Tranche mit knapp 100 Millionen Euro für den Südwesten haben Städte und Gemeinden fast ganz abgerufen.

Bis die Töpfe leer sind

Ab Mitte März stehen weitere 390 Millionen Euro zur Verfügung. Die Förderbedingungen hat das Kultusministerium in einer Verwaltungsvorschrift verankert, die der „Schwäbischen Zeitung“ im Entwurf vorliegt. Hierbei gibt es nach Ansicht der kommunalen Spitzenverbände dringenden Änderungsbedarf.

„Wir gehen davon aus, dass diese Fördermittel nicht annähernd ausreichen, um den Förderbedarf in den Kommunen zu decken“, erklärt etwa Städtetagspräsident Ralf Broß in einem Rundschreiben an die Mitglieder seines Verbands, das der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt. Die vier Regierungspräsidien bekommen wieder ein Budget zugewiesen - der Regierungsbezirk Tübingen etwa 61,8 Millionen Euro und damit weniger als halb so viel wie der Bezirk Stuttgart. Das bemesse sich an der Zahl ihrer Grundschulklassen laut amtlicher Statistik. Städte und Gemeinden müssen ihre Anträge auf Förderung an die Regierungspräsidien stellen. Vollständige Anträge werden bewilligt, bis die Töpfe leer sind.

Campen vor dem Regierungspräsidium?

Städtetagsdezernent Norbert Brugger erklärt auf Anfrage eine mögliche Folge dieses Verfahrens: Vertreter von Kommunen könnten in der Nacht zum 15. März vor ihrem Regierungspräsidium campen, um Anträge früh genug einzureichen. Im Rundschreiben erklärt Broß: „Expertenvermutungen gehen so weit, dass schon am (...) ersten möglichen Tag der Antragstellung das Fördervolumen durch Anträge gedeckt und damit erschöpft sein könnte.“ Um das zu vermeiden, schlägt sein Verband vor, alle Anträge, die bis zum 15. März eingereicht sind, gleich zu bewerten.

Broß wie auch Steffen Jäger, Präsident des Gemeindetags, fordern schon jetzt von Bund und Land, die Fördermittel aufzustocken. „Die Kommunen haben diesen Rechtsanspruch nicht erfunden“, betont Jäger. „Wenn das, was man an Finanzmitteln ins Auge gefasst hatte, nicht reicht, müssen Land und Bund eine schnelle Lösung finden.“

Brugger kritisiert zudem die unklare Höhe der Förderung. Im Entwurfstext ist von „maximal 70 Prozent“ die Rede. Vielleicht, so die Sorge, wird das Geld bei einer Flut an Anträgen breiter verteilt, wodurch der Förderanteil sinke - was finanzschwächere Kommunen unter Druck setze. Ein Sprecher von Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) beschwichtigt. „Es bleibt jetzt zunächst einmal abzuwarten, wie sich im März die Antragslage darstellt.“ Anzeichen für einen bevorstehenden Ansturm habe das Ministerium bisher nicht.

Kein Überblick über den Bedarf

Brugger kritisiert, dass allein das Datum des Förderantrags entscheidend sei. „Es fehlt eine Bedarfsprüfung.“ Niemand kontrolliere die Anträge inhaltlich - weder die Regierungspräsidien, noch die Landkreise, die eigentlich für die Umsetzung des Rechtsanspruchs verantwortlich sind. Die Anträge der Städte und Gemeinden müssen deshalb auch noch eine Schleife im Landratsamt drehen, bevor sie eingereicht werden. Hier dürfe es keinen Zeitverzug geben, mahnt Brugger. Laut Alexis von Komorowski, Hauptgeschäftsführer des Landkreistags, scheint Verzögerung unwahrscheinlich. Er lobt das „schlanke und pragmatische Abstimmungsverfahren auf örtlicher Ebene“.

Es kann nicht sein, dass man jetzt die Kommunen dafür abstraft, dass es so lange gedauert hat, bis man die Förderung in Kraft setzen kann. Steffen Jäger

Massive Kritik üben Städte- und Gemeindetag zudem am Zeitdruck für Baumaßnahmen. Der sei entstanden, weil Bund und Länder über zweieinhalb Jahre über das Programm verhandelt hätten, kritisiert Brugger. Handwerker seien knapp, große Baustellen an Schulen nur über den Sommer möglich. Jäger betont: „Es kann nicht sein, dass man jetzt die Kommunen dafür abstraft, dass es so lange gedauert hat, bis man die Förderung in Kraft setzen kann.“ Er fordert eine Verlängerung der Frist, bis wann eine Maßnahme beendet sein muss - aktuell bis September 2027. „Das ist eine begründbare und sachgerechte Erwartung der kommunalen Ebene“, so Jäger.