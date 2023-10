Was in Baden-Württemberg passiert, bleibt in Baden-Württemberg? In diesem Fall sicher nicht. Städte und Gemeinden deutschland- und europaweit landen immer wieder vor Gericht, wenn sie Einheimische bei der Vermarktung von Baugrundstücken bevorzugen.

Die EU hat etwas dagegen, wenn ihre Bürger diskriminiert werden ‐ egal woher sie kommen und wohin sie ziehen möchten. Entsprechend groß war bundesweit das Interesse am kleinen Ort Ummendorf im Kreis Biberach, als hier 2018 mit zum ersten Mal ein Einheimischenmodell vor Gericht landete.

Ebenso interessiert dürften Rathauschefinnen und -chefs nun den Musterkriterienkatalog lesen, der helfen soll, Einheimische doch bevorzugen zu können. Für einen solchen Leitfaden war es höchste Zeit.

Empfohlene Artikel Einheimischenmodell bei Bauplätzen CDU und Gemeindetag wollen Rechtssicherheit bei Bauplatzvergabe schaffen q Baden-Württemberg

Grundsätzlich ist es der EU hoch anzurechnen, dass sie ihre Bürger vor Willkür bei der Bauplatzvergabe schützen möchte. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere: Gemeinden sind mehr als Wohn- und Arbeitsorte. Sie sind komplexe soziale Gefüge, deren Funktionieren von den hier lebenden Menschen abhängt.

Sie sind es, die als Vereinsvorstände, Gemeinderäte, Feuerwehrleute und Erzieherinnen einen Ort lebens- und liebenswert machen. Je kleiner das Dorf oder Städtchen, desto mehr kommt es auf Bürgerinnen und Bürger an.

Das Mikromanagement der EU darf nicht dazu führen, dass sich gerade diejenigen von einem Ort abwenden, die hier raus aus der Wohnung und rein ins eigene Häuschen wollen, die hier arbeiten und sich dann eben andernorts einen Job suchen. Es muss möglich sein, die zentralen Akteure für ein gelingendes Miteinander mit einem Bauplatz zu halten.

Nachdem die EU hier allzu vage bleibt und Gerichte lediglich Hinweise dazu gegeben haben, was bei Einheimischenmodellen möglich ist und was nicht, ist der Musterkriterienkatalog von CDU-Landtagsfraktion und Gemeindetag ein Sonnenstrahl im Nebel.

Er beschreibt eine Balance, wie Einheimische besonders viele Punkte sammeln können, aber in Summe nicht mehr als ein auswärtiger Bewerber. Ob diese Balance vor Gericht standhält, bleibt fraglich ‐ zumindest bis zur ersten Klage gegen die Musterkriterien.