Kommentar: Hagel hat seine Stärken - nur nicht im Rampenlicht

Wer ein langes Rennen vor sich hat, sollte den Start nicht verschlafen. Aber vor allem braucht ein Läufer einen langen Atem. Und wer lange in der Spitze läuft, steht im Wind - und unter Beobachtung.

Darin liegt das größte Risiko für die CDU Baden-Württemberg und ihren neuen Spitzenmann Manuel Hagel, dem der amtierende Landesparteichef Thomas Strobl (63) im Rahmen der Präsidiumssitzung am Montag den Weg zur Parteispitze freiräumte. Denn Hagel fehlt die Erfahrung mit solchen Situationen.

Bislang hat der 35-jährige aus Ehingen einen steilen Aufstieg hinter sich - auch seine Lernkurve ist steil. Das muss sie auch bleiben, will er 2026 wirklich Ministerpräsident in Baden-Württemberg werden.

Tritt er gegen einen Politprofi wie den Grünen Cem Özdemir an, muss sich Hagel dem direkten Duell stellen. Hagels große Stärken liegt darin, dass er sich gut auf bestimmte, nicht zu große Publika einstellen kann. Beobachter schwärmen zum Beispiel davon, wie er politische Gremien lenkt - das wichtigste Gremium aktuell: die CDU-Fraktion.

Dass die in Baden-Württemberg gegründete Werteunion im eigenen Landesverband kaum für Verwerfungen sorgte, ist zum Beispiel maßgeblich Hagel zu verdanken. Es gelang ihn, die sehr konservativen Stimmen ernstzunehmen und einzubinden.

Wie viel er in den eigenen Reihen bewegt hat, zeigt sich in der ungewöhnlich großen Geschlossenheit und Ruhe in den eigenen Reihen. Zum anderen ist bemerkenswert, wenn eine CDU-Führungskraft wie Hagel als eines der wichtigsten CDU-Ziele ausgibt, Baden-Württemberg müsse Klimaschutz-Land Nummer eins werden.

Hagel versucht bislang erfolgreich, konservative Werte für eine sich wandelnde Gesellschaft zu übersetzen und Fortschritt statt Festhalten zu propagieren.

Deutlich schwerer tut sich der 35-Jährige aber vor TV-Kameras und wenn er anderswo das Gefühl hat, etwas mehr sein zu müssen als er selbst ist. Dann merkt man ihm seine Jugend an und dass er wenig Erfahrungen außerhalb Baden-Württembergs hat.

Politische Gegner wie Özdemir haben da eindeutige Vorteile.

Läuft es für die CDU wider Erwarten schlecht im Bund, erwächst Hagel möglicherweise aus den eigenen Reihen noch Konkurrenz um die Spitzenkandidatur im Landtagswahlkampf 2026, etwa durch Thorsten Frei.

Ob die CDU mit Hagel den richtigen Spitzenläufer ins Rennen schickt, muss dieser ab jetzt täglich beweisen.