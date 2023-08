Kollision mit Auto: Trike–Fahrer wird schwer verletzt

Ein 81 Jahre alter Trike–Fahrer ist bei einer Kollision mit einem Auto im Main–Tauber–Kreis schwer verletzt worden. Der Unfall passierte am Dienstagnachmittag auf der Landesstraße 511 zwischen Oberlauda und Heckfeld, wie die Polizei am Abend mitteilte. Ein 82–jähriger Autofahrer wollte demnach von einem landwirtschaftlichen Weg auf die Straße einbiegen und erfasste dabei das Fahrzeug mit drei Rädern. Der 81–Jährige wurde per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Der Pkw–Fahrer blieb unverletzt.