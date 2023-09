Kollision in Hüttisheim: Senior stirbt im Krankenhaus

Ein Pedelec–Fahrer und ein Motorradfahrer sind bei einem Unfall in Hüttisheim (Alb–Donau–Kreis) teils lebensgefährlich verletzt worden. Der Senior auf dem Pedelec starb am Freitag im Krankenhaus. Offenbar hatte der 82–Jährige beim Einfahren auf die dortige Kreisstraße die Vorfahrt des Motorradfahrers missachtet, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der 54–jährige Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen. Sein Motorrad streifte das Pedelec. Der Senior kam auf der Straße zu Fall und verletzte sich lebensgefährlich. Der Motorradfahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte auf eine Grünfläche. Er wurde schwer verletzt.