Kollision auf Autobahn 5 - drei Verletzte

Bei der Kollision von zwei Autos auf der A5 bei Offenburg sind drei Menschen verletzt worden. Ein Schweizer Autofahrer war am Samstagabend in Richtung Norden unterwegs, als er vermutlich beim Einscheren nach einem Überholvorgang ein vor ihm fahrendes Auto berührte, wie die Polizei mitteilte. Beide Wagen kamen von der Straße ab und landeten in einem angrenzenden Acker.

Die beiden Frauen, die in dem touchierten Kleinwagen aus Polen fuhren, erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Durch Trümmer auf der Fahrbahn wurden mindestens zwei nachfolgende Autos beschädigt. Die Autobahn in Fahrtrichtung Karlsruhe war für etwa vier Stunden teilweise gesperrt. Weitere Details zu den Unfallbeteiligten waren zunächst nicht bekannt.