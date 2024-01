Körperverletzung: Polizei ermittelt gegen mehrere Männer

Nach einer Auseinandersetzung zwischen Beamten und mehreren Männern vor einem Zirkuszelt in Lörrach ermittelt die Polizei unter anderem wegen Körperverletzung gegen mindestens vier Personen. Gegen wen sich die Ermittlungen genau richten, sagte ein Polizeisprecher am Freitag nicht. Bei dem Tumult am Mittwochnachmittag seien vier Beamte verletzt worden. Zwei hätten sich in ärztliche Behandlung begeben, ein Beamter sei bis auf weiteres dienstunfähig.

Vor dem Zirkus hatten Tierschützer mit Plakaten einen Zirkus ohne Tiere gefordert. Die Polizei rückte aus, weil sich die angemeldete Versammlung über zu laute Musik vom Zirkusgelände aus beschwert hatte.

Ein Verantwortlicher vom Zirkus soll einen Polizisten attackiert haben. Der 51-jährige sei zunächst überwältigt und zu Boden gebracht worden. Mehrere Männer hätten sich in den Streit eingemischt. Der 51-Jährige flüchtete später. Die Polizei setzte ihren Angaben zufolge Pfefferspray und Schlagstöcke ein, um sich gegen die Angriffe zu wehren. Erst als weitere Polizisten eingetroffen sei, habe der Tumult geendet.

In einem auf Instagram verbreitetem Video der Tierschützer sind die Auseinandersetzungen zu sehen. Ein Polizeisprecher bestätigte die Echtheit des Videos. Der Zirkus war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.