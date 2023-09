Körperverletzung in Karlsruhe: Tatverdächtiger festgenommen

Die Polizei in Karlsruhe hat einen 41–Jährigen festgenommen, nachdem dieser in einem Lokal einen anderen Mann leicht verletzt haben soll. Der Tatverdächtige soll am Dienstag mit einer Machete und zwei Hunden ein Lokal betreten haben, wie die Polizei mitteilte. Demnach begann der 41–Jährige zu randalieren und griff drei Menschen an. Dabei soll er die Machete gezogen und damit gedroht haben. Anschließend kam es zu Tumulten, bei dem der 55 Jahre alte Mann an der Hand leicht verletzt worden ist. Die Angegriffenen wehrten sich den Angaben nach mit Stühlen und einem Putzstiel.

Der 41–Jährige wurde beim Verlassen des Lokals festgenommen, wie es weiter hieß. Die Gründe für die Tat waren vorerst noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Körperverletzungsdeliktes.