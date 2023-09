Bahnfahrer kennen das: Weil die Umsteigezeit nur wenige Minuten beträgt, ist der Anschlusszug schon bei geringfügigen Verspätungen oft weg. Das soll künftig anders sein, verspricht der baden–württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne): Die Umsteigezeiten sollen verlängert werden, damit die Anschlusssicherheit steigt.

Regeln kann das der Minister beim Nahverkehr, denn den bestellt das Land, und die Fahrpläne macht die landeseigene Nahverkehrsgesellschaft. Diese plant auch grenzüberschreitende Regionalzüge nach Vorarlberg.

Auf der Südbahn gab es in den vergangenen Monaten viel Unzufriedenheit über unpünktliche, kürzere oder ganz ausfallende Züge, auch auf der Strecke Aulendorf–Stuttgart gab es Beschwerden. Wie schlimm ist die Lage aus Ihrer Sicht?

Im ganzen Land lässt die Pünktlichkeit im Nahverkehr zu wünschen übrig, und jede Verspätung ist ärgerlich. Was wir immer häufiger feststellen ist, dass der Betrieb an Einzelpersonen hängt. Da wird kurzfristig ein Triebfahrzeugführer krank, und schon fallen Züge aus.

Insgesamt ist es in diesem Jahr aber etwas besser geworden, im Vergleich zum Vorjahr. Das Hauptproblem ist inzwischen die Kapazität. Züge sind oft kürzer als vorgesehen. Speziell bei der Südbahn sind auch sehr wartungsanfällige Wagen im Einsatz beziehungsweise in der Werkstatt und fehlen damit im Betrieb.

Als Schwachstelle gilt das Bahnbetriebswerk in Ulm, das für die Wartung der Züge in der Region zuständig ist. Hat sich dort die Lage inzwischen entspannt?

Nicht wirklich. Deswegen habe ich beim Bahn–Vorstand interveniert. Die Antwort steht noch aus. Ich glaube aber, dass man bei der Bahn inzwischen weiß, dass dieses Werk schlecht funktioniert, und sich hier dauerhaft etwas bessern muss.

Oft ist wegen unpünktlicher Züge beim Umsteigen der Anschlusszug weg. Der Fahrgastverband Pro Bahn beispielsweise wirbt daher dafür, dass Züge umsteigefrei längere Strecken fahren — zum Beispiel von Stuttgart bis nach Vorarlberg.

Grundsätzlich lösen Durchgangsverbindungen dieses Problem natürlich. Sie haben aber einen Nachteil. Verspätungen entstehen ja zum Beispiel im Sommer, weil die Leute länger brauchen, bis sie im Zug sind, mit ihren Koffern, mit ihren Fahrrädern und so weiter.

Das addiert sich entlang der Strecke und je länger der Zug fährt, desto größer wird die Verspätung. Auch Störungen an einem einzelnen Punkt im Netz haben damit Auswirkungen auf das ganze Land.

Verspätungen sind aber vor allem dann eine Last, wenn der Anschluss nicht erreicht wird. Wäre das nicht ein Argument für durchgehende Züge?

Wir werden beides machen. In Zukunft wird es einen durchgehenden Zug von Karlsruhe über Stuttgart, die Schnellfahrstrecke nach Ulm an den Bodensee geben. Gemeinsam mit unseren Partnern in Bayern und Vorarlberg treiben wir außerdem eine Direktverbindung von Friedrichshafen nach Bludenz voran. Damit rückt Region Bodensee–Oberschwaben näher an Karlsruhe und Stuttgart.

Gleichzeitig werden die regionalen Verbindungen am Bodensee in die Oberzentren Bregenz, Dornbirn und Feldkirch gestärkt und der starken grenzüberschreitenden Verkehrsnachfrage Rechnung getragen. Natürlich sehen wir auch den Bedarf für überregionale Verbindungen. Hier ist der Bund beziehungsweise DB Fernverkehr in der Pflicht, mehr für den Fernverkehr in der Region zu tun.

Wir setzen uns zusammen mit der internationalen Bodenseekonferenz für eine Fernverkehrsverbindung von Stuttgart nach Innsbruck und die Einbindung in den Deutschlandtakt ein. Neben den lang laufenden Zügen müssen auch die Umsteigeverbindungen besser werden. Wir haben in den letzten 15 Jahren versucht, den ÖPNV schneller zu machen, indem man die Umsteigezeiten verkürzt.

Mit dem Effekt, dass der Anschlusszug bei Ankunft oft schon abgefahren ist.

Deswegen werden wir für den Rest des Jahrzehnts nicht mehr die Fahrzeiten theoretisch optimieren, sondern werden die Umsteigezeiten wieder verlängern, wir lassen mehr Luft im Fahrplan. So wollen wir Anschlusssicherheit gewinnen.

Der neue Fahrplan in der Region Bodensee–Oberschwaben wurde bereits unter diesen Vorgaben geplant. Die Pünktlichkeit und auch die Anschlusssicherheit sind seitdem deutlich gestiegen. Probleme haben wir noch bei der Qualität der Fahrzeuge und den Kapazitäten.

Die Landesregierung ist mit dem Versprechen einer Mobilitätsgarantie angetreten: Bis 2026 soll in jedem Ort im Südwesten zur Hauptverkehrszeit mindestens alle halbe Stunde ein Bus oder eine Bahn fahren, bis 2030 dann jedes Dorf auch frühmorgens und spät abends stündlich erreichbar sein. Im aktuellen Landeshaushalt gibt es dafür aber kein Geld ...

Das stimmt nicht. Wir hatten für den letzten Landeshaushalt zusätzliche Mittel gefordert für das Erreichen der Mobilitätsgarantie. Die gab es nicht, aber wir geben trotzdem seit Jahren sehr viel Geld aus, um die Garantie einzulösen. In den Ballungsgebieten haben wir sie schon weitgehend erreicht.

Anders sieht es in den ländlichen Räumen aus. Ich setze sehr auf die Koalitionsfraktionen, damit wir in den kommenden Haushalten die Mittel bekommen, um die Mobilitätsgarantie auch auf dem Land einzulösen.

Sie halten also an den Zielen fest?

Wir bleiben dabei, dass wir bis 2030 die Ziele der Mobilitätsgarantie erreichen wollen. Da mache ich keine Abstriche. Nur ein gutes Angebot führt dazu, dass Leute bereit sind, umzusteigen. Im Sinne des Klimaschutzes ist es zwingend, es ist auch so im Koalitionsvertrag vereinbart. Das werde ich verteidigen und dafür werde ich kämpfen.

Manche halten die Mobilitätsgarantie für unrealistisch. Was stimmt Sie zuversichtlich?

Wir arbeiten im Ministerium gerade an einem Finanzierungskonzept. Die großen Summen, die wir vor Jahren ausgerechnet haben...

... von 600 Millionen Euro zusätzlich pro Jahr war mal die Rede ...

... die stimmen so nicht mehr. Es war grob gerechnet. Vieles wird über andere Programme finanziert. Wir kommen mit deutlich weniger Mitteln zum Ziel. Damals wurde zum Beispiel eingerechnet, dass bis spätabends noch Busse fahren. Es geht aber auch anders.

Ich war gerade in Freudenstadt. Dort wird jetzt mit Taxis öffentlicher Verkehr gemacht. Wenn innerhalb einer Stunde kein Bus kommt, kann ich mit geringem Aufschlag ein Taxi rufen. So kann man die Mobilitätsgarantie bedarfsorientiert und kostengünstig einlösen.

Wie viel Geld ist also nötig?

Das ist noch Gegenstand von Verhandlungen. Wir als Land müssen etwas leisten. Die kommunale Ebene aber auch. Was ich feststelle, ist, dass immer mehr Landräte und Oberbürgermeister die Mobilitätsgarantie für ein richtiges Ziel halten und sagen: Jetzt müssen wir einen Weg finden, das zu finanzieren. Das geht nur gemeinschaftlich.